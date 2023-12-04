«كوب 28».. دورة تاريخية في التمويلات والمشاريع

المصدر: دبي - أحمد صديق

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حققت الدورة الثامنة والعشرون من مؤتمر الأطراف «كوب 28» انتصاراً تاريخياً مبكراً خلال الأيام الخمسة الأولى، تمثل في تحويل التعهدات من جانب العديد من الدول المشاركة إلى تمويلات ومشاريع على الأرض، ما جعل الدورة الحالية من «كوب 28» هي الأنجح في سلسلة دورات مؤتمرات الأطراف.

30 مليار دولار

أكبر صندوق استثماري خاص للمناخ أطلقته الإمارات بهدف تحفيز جمع 250 مليار دولار من استثمارات القطاع الخاص بحلول العام 2030.

200 مليون دولار

تعهد إماراتي موجه إلى صندوق النقد الدولي لدعم مواجهة التغير المناخي في الدول ذات الدخل المنخفض.

100 مليار دولار

تمويلات مناخية مطلوبة للدول النامية يقدرها مؤتمر الأطراف ومؤسسات دولية رائدة.

صندوق الخسائر والأضرار

109 ملايين دولار

مساهمة إيطالية يتم تخصيص جزء منها في صندوق المناخ بأفريقيا.

100 مليون دولار

مساهمة إماراتية لمساعدة الدول الفقيرة على مواجهة تداعيات تغير المناخ.

100 مليون دولار

مساهمة ألمانية توجه لمشروعات لتوليد الطاقة النظيفة.

76 مليون دولار

مساهمة بريطانية يتم توظيفها في مشاريع لتقليل الانبعاثات.

17.5 مليون دولار

مساهمة أمريكية تستخدم في توظيف الابتكارات لمواجهة التغيرات المناخية.

10 ملايين دولار

مساهمة يابانية يتم توظيفها في أغراض الأبحاث العلمية.

جهود دولية

40 مليار دولار

يخصصها البنك الدولي من تمويلاته السنوية للمشروعات المرتبطة بالمناخ.

2.5 مليار دولار

عوائد أعلن عنها البنك الدولي بالاستثمار في أسواق الكربون العالمية.

5 مليارات دولار

يستهدف منتدى «كوب 28 للأعمال التجارية والخيرية» جمعها لتعزيز الحفاظ على الطبيعة.

1 مليار دولار

تعهدات مالية جماعية مخصصة لمعالجة احتياجات الجانب الصحي من أزمة المناخ.

200 مليون دولار

تعهدات لدعم إعلان الإمارات للنظم الغذائية والزراعة ويتمثل في تدشين برنامج للتعاون وتبادل الخبرات.

2.5 مليار دولار

مبلغ يستهدف إعلان الإمارات للنظم الغذائية والزراعة جمعه لإحداث التطوير الشامل في النظم الغذائية والزراعة المستدامة.

1.7 مليار دولار

تعهدات بتمويل مشروعات تتعلق بحماية الطبيعة في مختلف دول العالم وخصوصاً الفقيرة.

200 مليون دولار

قيمة شراكة بين الإمارات ومؤسسة «بيل وميليندا غيتس» لدعم النظم الغذائية والابتكار الزراعي والعمل المناخي.

160 مليون هكتار

من الأراضي يتم تخصيصها وتعتمد على الزراعة المتجددة لإحداث نقلة في النظم الغذائية.

مشاريع عملاقة

14 مليار دولار

قيمة استثمارات لشركة «مصدر» في مشروع محطات «دوغر بانك ساوث» لطاقة الرياح والتابع لشركة «آر دبليو إي» الألمانية.

10 جيجاوات

قدرة مشاريع طاقة نظيفة تقوم «مصدر» بتطويرها في ماليزيا تشمل محطات طاقة شمسية.

150 ميجاواط

قدرة مشروع للطاقة الشمسية تقوم «مصدر» بتطويره في أنجولا.

إطلاق مبادرات رائدة

الإطار العالمي للتمويل المناخي.

المسرع العالمي لخفض الانبعاثات.

إعلان «كوب 28» بشأن المناخ والصحة.

مبادرة التصنيع الأخضر في أفريقيا.

تدشين أول جناح للأديان في مؤتمرات الأطراف.