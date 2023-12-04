فعاليات نوعية بالاستدامة في جناح بلدية دبي

المصدر: دبي - البيان

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يرفع جناح بلدية دبي في مؤتمر «كوب 28»، سقف ممارسات الاستدامة الحضرية، حيث يقدم لزوار القمة العالمية للعمل المناخي الأكبر من نوعها، فعاليات متنوعة تستشرف تصميم مستقبل التوأمة الرقمية للمدن بالذكاء الاصطناعي، واستخدام علوم الفضاء والأقمار الاصطناعية، والطباعة الخراسانية ثلاثية الأبعاد للمباني، والإنتاج الذكي للغذاء في مجتمعات المستقبل الحضرية.

ويقدم جناح بلدية دبي بالمنطقة الخضراء، عبر مجموعة من ورش العمل والعروض التقديمية والحوارات مع الخبراء والمختصين، آليات ونظماً مبتكرة للتصنيف الأخضر للمباني الواعية مناخياً، والاستدامة الغذائية، والمعالجة المستدامة للمخلفات والصرف الصحي والنفايات وتوليد الطاقة منها بشكل مبتكر ومستدام.

وتقدم البلدية، من موقعها كشريك استراتيجي للمسار في «كوب 28»، لجمهور المؤتمر القادمين من 198 دولة سلسلة من الأنشطة التي تركز على قطاعات مهمة لمستقبل المدن، مثل تحقيق الحياد المناخي، والتخلص من الكربون، والتحوّل نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، وتخضير المناطق الحضرية، وحماية الطبيعة والتنوع الحيوي.

و تشتمل أنشطة بلدية دبي في «كوب 28» اليوم، على سلسلة عروض تقديمية حول موضوعات البناء الأخضر في مدن المستقبل، مع برنامج السعفات للبناء الأخضر، التابع للبلدية، وكيفية تحويل النفايات إلى فرص اقتصادية وصناعية وبيئية ضمن الاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى عرض التحولات الاستراتيجية المستقبلية في قطاع الطاقة.

وتقام غداً سلسلة من ورش العمل والمشاريع الشبابية والطلابية، حول الممارسات القياسية المعتمدة في المشاريع التي تحول أصول بلدية دبي إلى بنى تحتية خضراء مستدامة.