شراكة بين «مصدر» و«بي إل إن» لتطوير أكبر محطة «طاقة شمسية عائمة» جنوبي شرق آسيا

المصدر: دبي ـ البيان

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وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، اتفاقيات تعاون استراتيجية مع شركة «بي إل إن نوسانتارا باور»، للمضي في خطط تطوير أكبر محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة في جنوب شرق آسيا، إلى جانب تطوير مشروع الهيدروجين الأخضر، ما يعزز من مكانة دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا ضمن مراكز لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتحقيق الحياد الكربوني.

وجاء توقيع الاتفاقيات خلال مؤتمر «كوب 28»، تتويجاً لسنوات من التعاون المثمر بين الشركتين، ليسهم في تطوير مشروع محطة «شيراتا» للطاقة الشمسية، أكبر محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة في جنوب شرق آسيا، والتي جرى تدشين المرحلة الأولى منها الشهر الماضي بقدرة 145 ميجاواط (192 ميجاواط وقت الذروة)، لتوفر الطاقة المتجددة لنحو 50 ألف منزل، وتسهم المحطة التي تم بناؤها على سطح مياه سد «شيراتا» الواقع في مقاطعة جاوة الغربية في الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بمعدل 214 ألف طن سنوياً.

وشهد توقيع الاتفاقيات كل من معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وعبدالله سالم الظاهري سفير الدولة لدى إندونيسيا ورابطة الآسيان وتيمور الشرقية. ووقعها كل من محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، ودارماوان براسودجو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي إل إن»، ورولي فيرمانسياه، المدير التنفيذي لشركة «بي إل إن نوسانتارا باور».