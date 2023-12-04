تعاون بين الإمارات وفيتنام لتعزيز البنية التحتية للجودة

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات مذكرة تفاهم مع وزارة العلوم والتكنولوجيا في فيتنام، بشأن تعزيز التعاون في مجال البنية التحتية للجودة، وتم التوقيع في جناح الوزارة في المنطقة الخضراء في مؤتمر «كوب 28».

وستقدم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الخبرات الفنية لمركز إصدار شهادات الحلال الفيتنامي التابع لمديرية المواصفات والمقاييس والجودة، من خلال المنظومة الوطنية الإماراتية للحلال، لتلبية متطلبات دولة الإمارات الخاصة بجهات إصدار شهادات الحلال، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، ودعم الصناعة المستدامة.

ووقّع المذكرة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ولي اكسوان دينه، نائب وزير العلوم والتكنولوجيا في فيتنام.

وأكد عمر السويدي، أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وتماشياً مع توجهات حكومة دولة الإمارات، تركز بشكل رئيسي ضمن مستهدفاتها الاستراتيجية على تعزيز قدراتها الوطنية في منظومة البنية التحتية للجودة، والتي ترتكز على عناصر رئيسية هي المواصفات والمقاييس والاعتماد وتقييم المطابقة، ولما لها من دور مهم في تعزيز التبادل التجاري، بالإضافة إلى دعم احتياجات الشركاء من المصنعين والموردين والمستهلكين.