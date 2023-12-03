مسيرة قوارب التجديف.. صفر كربون وماء نظيف

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شارك أكثر من 50 رياضياً ورياضية في مسيرة قوارب التجديف بالقناة المائية في دبي، أول من أمس، بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ52، وانعقاد مؤتمر «كوب 28»، ووقع المشاركون على دعم وتشجيع المبادرة التوعوية «صفر كربون.. ماء نظيف» والذي كان عنوان المسيرة،

التي شارك فيها قوارب التجديف المختلفة ومنها الفئات الأولمبية فردي وزوجي ورباعي وقارب التنين الشهير، حيث أبحرت جميعها في مسافة تزيد على 3 كم.

وأعطى إشارة انطلاق الحدث الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، وأكد أن المسيرة مساهمة من القطاع الرياضي لتوعية المجتمع بالتزامن مع انعقاد مؤتمر «كوب 28» نحو ممارسات تدعم المحافظة على البيئة وتحقيق الاستدامة.

وأوضح أن الشراع والتجديف من الرياضات الصديقة للبيئة والمحفزة للمجتمع لأنها توفر جميع المعايير للنجاح.

حضور

تقدم الحضور عضوا مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث محمد حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية وخالد العويس رئيس اللجنة الفنية، وعدد من الشخصيات الرياضية العالمية، منهم البطل الأولمبي الفرنسي جان كريستوف رونالد رئيس الاتحاد الدولي للتجديف عضو اللجنة الأولمبية الدولية والهولندي رودي فان دير وون رئيس المنظمة العالمية للترويج للسياحة المائية، والصيني وانج شي رئيس الاتحاد الآسيوي للتجديف، الرئيس الفخري للمنظمة العالمية لقناة التجديف، وفينسنت جايلارد المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للتجديف ومنال بهمن، مديرة إدارة العمليات التشغيلية في جمعية الإمارات للطبيعة، ولي كين السفير الدولي لمنظمة «جي سي آر أيه»، وقادة الصندوق العالمي للحياة البرية، والمنظمة الدولية للممرات المائية الداخلية، والمنظمة العالمية للتعاون بين مدن القناة التاريخية.

نظم المبادرة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع منظمة «قناة التجديف» العالمية، وهي منظمة مقرها الصين، وتعمل تحت شعار «ماء نظيف وصفر كربون»، وتهدف الوصول إلى أكثر من 100 وجهة حول العالم، بغرض التوعية بالمحافظة على البيئة وتحقيق الاستدامة وقضايا المناخ.

جمعت دبي نخبة أهل البحر وصناع القرار في رياضة قوارب التجديف العالمية من خلال مسيرة قوارب التجديف التي أبحر فيها ما يزيد على 50 رياضياً ورياضية مياه القناة المائية في قلب واجهة دبي مارينا أول من أمس بالتزامن مع احتفالات عيد الاتحاد 52 وانعقاد مؤتمر «كوب 28»،

وهدفت المبادرة الفريدة التوعية بالمحافظة على البيئة وتحقيق الاستدامة وقضايا المناخ.

ونطمها اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع المنظمة العالمية قناة التجديف (من شرم الشيخ 27 إلى دبي 28) ومقرها الصين وتعمل تحت شعار (ماء نظيف وصفر كربون)، حيث تهدف الوصول إلى أكثر من 100 وجهة حول العالم.

وحضر الحفل الرسمي للمبادرة وأعطى إشارة الانطلاق للحدث الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث وعضوا مجلس الإدارة كل من محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية وخالد العويس رئيس اللجنة الفنية.

كما تقدم كبار الشخصيات العالمية البطل الأولمبي الفرنسي جان كريستوفي رونالد رئيس الاتحاد الدولي للتجديف عضو اللجنة الأولمبية الدولية والهولندي رودي فان دير وون رئيس المنظمة العالمية لترويج السياحية المائية والصيني وانغ شي الرئيس الفخري للمنظمة العالمية لقناة التجديف رئيس الاتحاد الآسيوي للتجديف وفينسنت غايلارد المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للتجديف ومنال بهمن، مديرة إدارة العمليات التشغيلية في جمعية الإمارات للطبيعة ولي كين السفير الدولي لمنظمة (جي سي آر أيه) وقادة الصندوق العالمي للحياة البرية والمنظمة الدولية للممرات المائية الداخلية والمنظمة العالمية للتعاون بين مدن القناة التاريخية.

وبدأت الفعاليات في مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالقرب من القناة المائية، حيث عزف النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ثم الترحيب بضيوف الحدث وجرت مراسم تكريم كبار الشخصيات المشاركة من قبل اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية والمنظمة العالمية لقناة التجديف قبل أن يوقع المشاركون على دعم وتشجيع المبادرة التوعوية (صفر كربون.. ماء نظيف) والذي حمل عنوان المسيرة وبعدها التقاط الصور التذكارية قبل الإيذان للمشاركين بالانطلاق إلى عرض مياه القناة عبر قوارب التجديف المختلفة ومن بينها الفئات الأولمبية فردي وزوجي ورباعي إلى جانب قارب التنين الشهير، حيث أبحرت جميعها نحو مسافة تزيد على 3 كلم وسط متابعة رواد القناة المائية وزوار لؤلؤة الخليج دبي.

وحرص الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف على تقديم التهنئة للإمارات قيادة وشعباً بمناسبة عيد الاتحاد الثاني والخمسين المناسبة العزيزة على قلوب الجميع، مؤكداً أن المسيرة مساهمة من القطاع الرياضي لتوعية المجتمع بالتزامن مع انعقاد مؤتمر «كوب 28» نحو ممارسات تدعم المحافظة على البيئة وتحقيق الاستدامة، منوهاً إلى أن رياضات الشراع والتجديف هي صديقة للبيئة ومحفزة للمجتمع باعتبار توفر جميع المعايير لنجاحها في الإمارات.

2023

ومن جانبه ثمن محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية دور الشركاء في إنجاح تظاهرة التوعية وفي مقدمتهم اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان والمنظمة العالمية لقناة التجديف وجميع الأندية والفرق المتخصصة في رياضات قوارب التجديف بمختلف أنواعها، مؤكداً أن صوت المسيرة الذي حمل عبارتي (صفر كربون.. ماء نظيف) وصل صداه للجميع.

وأضاف محمد عبدالله حارب الفلاحي قائلاً: هدف آخر جديد يحققه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في سنة 2023 عام الاستدامة بإضافة فعالية مجتمعية مؤثرة مثل المسيرة الرائعة والتي حملت عنواناً بارزاً (صفر كربون.. ماء نظيف) وحظيت بمشاركة أهل البحر وصناع القرار في العالم تقدمهم البطل الأولمبي الفرنسي جان كريستوفي رونالد رئيس الاتحاد الدولي للتجديف الذي خاض تجربة استثنائية في شواطئ دولتنا المضيافة.

وخطفت مشاركة نجوم ونجمات المنتخب الوطني للتجديف ولاعبي الأندية الوطنية من أندية أبوظبي للرياضات البحرية والحمرية الثقافي الرياضي وفرق المؤسسات الوطنية الأضواء في المسيرة، حيث برزت مشاركة فتيات الإمارات بطلاتنا اللاعبات عهود مصبح الظاهري وظبية المنصوري وشمسة عدنان.

لحن الماء

وشارك في فقرات المسيرة، الموسيقار الصيني البروفيسور جاو كان أستاذ التربية الموسيقية في المعهد المركزي للموسيقى (بكين)، ومعهد سينسيناتي للموسيقى والحائز على جائزة (إيما هوغ) الدولية للفنانين الشباب ومسابقة نابولي الدولية «ألبرتو كورسي» للكمان والجائزة الكبرى الوطنية الصينية، حيث قدم مقطوعة موسيقية رائعة بعنوان (الماء) خلال الحفل الرسمي لانطلاق المسيرة نالت استحسان الحضور.

100

قال الصيني كين لي، مؤسس المنظمة العالمية لتجديف القناة والأمين العام السابق لاتحاد التجديف الآسيوي إن المبادرة تهدف إلى تعزيز ثقافة القناة ومفهوم حماية البيئة منخفضة الكربون من أجل التنمية المستدامة عبر الوصول إلى أكثر من 100 مدينة ووجهة حول العالم.

وأضاف كين لي انطلقت المنظمة في تنفيذ مبادرتها في سبتمبر 2021 في مدينة يانغتشو بشرق الصين على قناة غرانت، وهي أطول وأقدم قناة في تاريخ العالم، مشيداً بالنجاح الذي تحقق مع الوصول هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة وختام فعاليات 2023 بالتزامن مع مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28».