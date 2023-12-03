مبادرة لمكافأة المستهلكين ذوي الخيارات المستدامة لإعادة زراعة أشجار القرم في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت كل من «لولو» و«يونيليفر» على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «كوب 28»، شراكتهما في مبادرة جديدة تهدف إلى إعلام المستهلكين ومكافأتهم على اتخاذ خيارات أكثر استدامة، فستتم مكافأة المستهلكين الذين يختارون منتجات أكثر استدامة مع دعم الجهود الرامية إلى ترميم الأشجار عبر تحالف كوكب لا يقدر بثمن، وهي مبادرة دولية من قبل ماستر كارد، وتتضمن مبادرات ترميم واستعادة أشجار القرم المحلية في دولة الإمارات. وستقوم اللولو، بالتعاون مع يونيليفر، بتثقيف المستهلكين بالدور الذي يمكن أن يؤدوه للتوجه نحو التغيير المستدام في سلوك المستهلك والدور المهم والمجدي لأشجار القرم في التخفيف من آثار التغير المناخي.

وأقيمت مراسم توقيع الشراكة قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، بين أشرف علي موسليام المدير التنفيذي لمجموعة اللولو، وخليل ياسين، رئيس شركة يونيليفر آرابيا، وآمنة أجمل نائبة الرئيس التنفيذي لشؤون تطوير الأسواق في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستر كارد، وبحضور معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ويوسف علي موسليام، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة اللولو.

وكجزء من التعاون، ستقوم لولو الإمارات بتثقيف وتشجيع وتحفيز المستهلكين على إجراء عمليات شراء مستدامة، فيما ستقوم شركة يونيليفر بإشراك المستهلكين عبر علاماتها التجارية والإسهام في تمويل ترميم واستعادة أشجار القرم عبر تحالف كوكب لا يقدر بثمن، الذي تديره ماستر كارد بالتعاون مع منظمة الحفظ الدولية، ومعهد الموارد العالمية، وتوحيد جهود المستهلكين وتجار التجزئة والمؤسسات المالية لمكافحة تغير المناخ عبر ترميم واستعادة 100 مليون شجرة. وفي الإمارات، تتضافر الجهود بين ائتلاف «كوكب لا يقدر بثمن» ومنظمة الإمارات للطبيعة - الصندوق العالمي لصون الطبيعة لترميم واستعادة أشجار القرم المحلية.

وتعد أشجار القرم واحداً من أكثر النظم البيئية الغنية بالكربون في هذا الكوكب، حيث تخزن في المتوسط 1000 طن من الكربون لكل هكتار في كتلتها الحيوية والتربة الأساسية.

وتعليقاً على المبادرة، قال خليل ياسين، رئيس شركة يونيليفر آرابيا: يسعدنا أن نبرم هذه الشراكة مع لولو وماستر كارد في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، لمكافأة خيارات المنتجات المستدامة وترميم واستعادة أشجار القرم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتلتزم «يونيليفر» حماية وصون الطبيعة، إذ تؤدي أشجار القرم دوراً مهماً ومُجدياً في امتصاص ثاني أكسيد الكربون وخفض الانبعاثات الكربونية والمساعدة على التخفيف من تغير المناخ، وبإظهار تقديرنا للطبيعة، فإننا لا نقدم حماية بيئية أقوى فحسب، وإنما نحقق أيضاً تأثيرات إيجابية ملموسة من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، وإننا نؤمن في يونيليفر بأنه يمكننا استخدام الانتشار الواسع لعلاماتنا التجارية لتثقيف المستهلكين وتحفيزهم على اتخاذ خيارات مستدامة، والعمل مع شركائنا لضمان تنفيذ البرنامج بشكل مُجدٍ.

وقالت آمنة أجمل، نائبة الرئيس التنفيذي لشؤون تطوير الأسواق في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستر كارد: تعد أزمة المناخ واحدة من القضايا الأكثر إلحاحاً في عصرنا، وتظل قوة التكاتف واحدة من أكثر الطرائق جدوى لإحداث تغيير إيجابي. وفي ماستر كارد، تتضافر جهودنا لبناء مستقبل أكثر استدامة، ونؤمن إيماناً راسخاً بأن مسؤولية قادة السوق تزويد المستهلكين المعرفة والأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات شراء مسؤولة ورد الجميل للمجتمع، وإننا نتطلع إلى العمل مع يونيليفر واللولو للوفاء بالتزاماتنا لدعم الاستدامة البيئية والعمل المناخي.

وتعليقاً على التعاون، قال أشرف علي موسليام، المدير التنفيذي لمجموعة اللولو: باحتسابنا إحدى الشركات الرائدة في مجال المسؤولية المجتمعية، نفتخر بهذا التحالف مع ماستر كارد ويونيليفر، وهو تعاون هادف ومبتكر تم الكشف عنه في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، وإن التزامنا الثابت الاستدامة يبرز جلياً في مهمتنا في تحفيز العمل المناخي الجماعي وتشجيع المستهلكين على تبني خيارات صديقة للبيئة، وبدعم الممارسات المستدامة ودعم مبادرات ترميم أشجار القرم في دولة الإمارات العربية المتحدة، نطمح إلى أداء دور محوري في صون الطبيعة وتعزيز العمل المناخي. إن مجموعة اللولو تسعى لإنشاء شراكة ناجحة مع يونيليفر وتلتزم تعزيز الوعي وتمكين المستهلكين من اتخاذ الخيارات التي تتوافق مع رفاهية بيئتنا وازدهارها للأجيال القادمة.