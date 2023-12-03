رئيس أرمينيا: الإمارات تعزز الجهود المشتركة لمواجهة التغير المناخي

المصدر: دبي - وام

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أشاد فاهاجن خاتشاتوريان رئيس جمهورية أرمينيا، بالمبادرة التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال كلمته في «القمة العالمية للعمل المناخي»، بشأن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، وأهميتها في سد فجوة التمويل في مجال العمل المناخي العالمي، وإيجاد حلول للتحديات المشتركة.

وقال على هامش COP28 في دبي، إن هذه المبادرة تعني أن دولة الإمارات أخذت على عاتقها هذا الواجب لتعزيز الجهود المشتركة لمواجهة تحديات التغيير المناخي للقيام ببرامج مشتركة وموحدة مع كل دول العالم.

وأضاف: «في هذا الوضع الذي يشهده العالم يجب علينا أن نكون متوحدين ومشتركين في خطواتنا لمواجهة التحديات المناخية، ويجب علينا تسجيل وتقدير الأوضاع الحالية حسب اتفاقية باريس 2015 واستكمال العمل المناخي، ونكون ملتزمين بواجباتنا في إطار هذه الاتفاقية، ونحقق نجاحاً في هذا المجال، ونقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وزيادة المسطحات الخضراء والغابات والموارد المائية».