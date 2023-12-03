شما المزروعي: البيان العالمي يحتفي 750 ألف شاب اتفقوا على طموحات مشتركة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تسلمت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، رائدة المناخ للشباب في COP28، البيان العالمي للشباب «إعلان العدالة المناخية»، خلال جلسة بعنوان «الشباب والتعليم- القوة الكامنة في العمل المناخي»، التي تعقد أثناء القمة العالمية للعمل المناخي في دبي.

ويمثل البيان العالمي للشباب «مطالب وتطلعات» الأطفال والشباب من أكثر من 160 دولة حول العالم، ويبرز مطالبهم الجماعية بشأن سياسة المناخ.

واستند البيان، إلى المشاورات السياسية المكثفة، التي أجرتها الدائرة الشبابية للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغير المناخي YOUNGO، إضافة إلى المدخلات الصادرة عن مؤتمرات الشباب المحلية والإقليمية، التي سبقت النسخة الثامنة عشرة من مؤتمر الأمم المتحدة للشباب لتغير المناخ «COY18»، الذي عقد بدبي في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر قبل انطلاق COP28.

كما يجمع البيان، الذي تم الانتهاء من أعماله ضمن فعاليات النسخة الثامنة عشرة من مؤتمر الأمم المتحدة للشباب، المطالب الجماعية الخاصة بسياسة المناخ، التي قدمها الأطفال والشباب من أكثر من 160 دولة من مختلف أنحاء العالم، ويدعم البيان مئات الآلاف من الموقعين على مستوى العالم، وقد استغرق إعداده قرابة الـ 53 ألف ساعة عمل بجهود جماعية لـ 1500 متطوع.

وتواصل رئاسة COP28 التأكيد على أهمية تفعيل مشاركات وإسهامات الشباب، والاستماع إلى أصواتهم وآرائهم وإدماجها في منظومة العمل المناخي، مشددة على أن احتواء الجميع بشكل تام، من العوامل الرئيسية بالغة الأهمية لتحقيق تقدم جذري ونقلة نوعية في الأجندة المناخية.

وأكدت معالي شما المزروعي، رائدة المناخ للشباب: «إن البيان العالمي للشباب يحتفي بمجهود 750 ألف شاب اتفقوا على طموحات مشتركة رغم اختلافاتهم».