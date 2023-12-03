طحنون بن زايد يبحث مع رئيسي كازاخستان وكولومبيا العلاقات الثنائية

المصدر: دبي - وام

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التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي أمس ــ كلاً على حدة ــ غوستافو بيترو أوريغو رئيس جمهورية كولومبيا وقاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان..

وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي يعقد في مدينة إكسبو دبي.

وبحث سموه مع رئيسي كولومبيا وكازاخستان العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وبلديهما وسبل دفعها إلى الأمام في مختلف المجالات خاصة التنمية المستدامة. كما استعرض سموه مع ضيفي الدولة عدداً من القضايا المطروحة على جدول أعمال «COP28» وأهمية العمل من خلال المؤتمر للخروج بنتائج عملية تدفع مسار العمل المناخي الدولي لما فيه خير البشرية.

وأشاد الرئيسان بالمبادرة التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» خلال كلمته في «القمة العالمية للعمل المناخي» بشأن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم وأهميتها في سد فجوة التمويل في مجال العمل المناخي العالمي وإيجاد حلو للتحديات المشتركة.