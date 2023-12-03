رئيس بيلاروسيا يشيد بالتنظيم المتميز لـ COP28

المصدر: دبي - وام

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أشاد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بتنظيم دولة الإمارات العربية المتحدة المتميز للمؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28).

وقال على هامش مشاركته في الحدث العالمي: «إن تنظيم مثل هذه المؤتمرات أمر بالغ الأهمية، ويتطلب جهوداً كبيرة وتنسيقاً عالياً، وقد تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة من القيام بذلك على أكمل وجه»، مشيداً بالتنظيم المتميز والترتيبات الدقيقة التي وفرتها الدولة للمؤتمر.

وأضاف: «أود أن أتوجه بالتحية إلى الشعب الإماراتي على حسن الضيافة والتنظيم المميز، لقد بذلت الإمارات جهوداً كبيرة لضمان نجاح المؤتمر، ونحن نقدر ذلك كثيراً».

وقبل افتتاح المؤتمر رسمياً، عقد الرئيس البيلاروسي اجتماعات مع نظرائه من أذربيجان وصربيا وكوبا وزيمبابوي وغينيا الاستوائية والكونغو وتوغو وبوتسوانا.

فرصة

وقال الرئيس لوكاشينكو: «لقد التقيت بالفعل عدداً من القادة، خاصة من القارة الأفريقية، وهذه فرصة جيدة بالنسبة لنا لمناقشة قضايا التعاون المشترك، وتبادل الأفكار والخبرات في مجال تغير المناخ».

وخلال المؤتمر سيقدم الرئيس لوكاشينكو نهج بيلاروسيا واقتراحاتها لمعالجة تغير المناخ.