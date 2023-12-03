الرئيس الكيني: «COP28» قمة أفعال والفضل يعود للإمارات

المصدر: دبي - وام

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أكد الرئيس الكيني وليام روتو أن النسخة الحالية من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «COP28» قمة أفعال مع تفعيل صندوق الخسائر والأضرار والذي أقره المؤتمر في أول أيام انعقاده.

حيث يعود الفضل في ذلك إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار وليام روتو علي هامش اجتماعات قمة المناخ «COP28» في ثالث أيام انعقادها بمدينة إكسبو دبي، إلى الاجتماعات الجارية بين رؤساء وممثلي الدول حول إصلاح الهيكل المالي الدولي من أجل دعم ملف المناخ، فضلاً عن محادثات إصلاح الميثاق الجديد لتمويل المناخ، والذي يتضمن فرض ضرائب على استخدام الكربون، معتبراً أن تلك القرارات الثلاثة تاريخية وتشكل تقدماً إيجابياً ملحوظاً في قمة المناخ الحالية.

وأضاف الرئيس الكيني، أن صندوق الخسائر والأضرار انتظرته الدول كثيراً، كما أن إعلان دولة الإمارات تقديم دعم يصل إلى 100 مليون دولار من أجل تفعيل الصندوق، هو تحرك كبير يساهم في تعزيز العمل المناخي، والتعامل مع قضايا تمويل الدول النامية من أجل مواجهة التغييرات المناخية.

وتجنب أضرارها الجسيمة التي أثرت على دول القارة الأفريقية.يشار إلى أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، قد تبنى في يومه الأول، قرار تفعيل إنشاء صندوق «الخسائر والأضرار» المناخية للتعويض على الدول الأكثر تضرراً من تغيّر المناخ في خطوة تاريخية، وكانت دولة الإمارات أول من أعلنت عن مساهمتها بمبلغ 100 مليون دولار .