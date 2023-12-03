رئيس بارغواي: العالم بحاجة إلى إجراءات صارمة لمعالجة أضرار البيئة

المصدر: دبي - وام

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أعرب رئيس بارغواي، سانتياغو بينيا، عن أمله في أن يمثل «COP28» في دبي، نقطة تحول في الإجراءات الرامية إلى إصلاح الأضرار التي سببها البشر لكوكب الأرض.

جاء ذلك خلال حديثه في القمة المناخية التي عقدت أمس، ضمن فعاليات مؤتمر «COP28» المناخي.

وأضاف: «يجب أن تكون هذه الإجراءات صارمة وعادلة، مع احترام المبادئ التوجيهية لاتفاقية باريس، مثل المسؤوليات المشتركة والمتباينة بين الدول، مع الأخذ في الاعتبار، القدرات والظروف الخاصة لدول العالم، وخاصة تلك التي تحتاج إلى تعزيز تنميتها».

إجراءات

وحث جميع الأطراف المعنية على تبسيط الإجراءات، وإزالة الحواجز التي تعيق الوصول إلى حلول فعالة لتحدي المناخ.

وقال: «إن كوكب الأرض يجمع بيننا جميعاً، ولذلك نشجع المشاركة الشاملة في كوب، مع التأكيد على أهمية تبنّي نهج أكثر إنصافاً تجاه للتحديات المتعلقة بالعمل المناخ».

وتحدث رئيس بارغواي عن مبادرات وإنجازات بلاده في العمل المناخي، مؤكداً أن بارغواي تولد 100 % من كهربائها من الطاقة النظيفة، وهي مسؤولة عن 0.1 % فقط من الانبعاثات الضارة عالمياً، مع وجود أقل نسبة عالمياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أراضيها.

ثروة بيولوجية

وأضاف أن بارغواي تتمتع بثروة بيولوجية فريدة، ولديها مصرف كربون، وهي خزانات حيوية تقوم بتجميع ثاني أكسيد الكربون لفترة غير محددة، بالإضافة إلى ذلك، فإن 44 % من الأراضي في بارغواي مغطاة بالغابات، و15 % تحت تصنيف المحميات البرية. وأشار إلى أن بلاده حققت انخفاضاً بنسبة 44 % في الانبعاثات من قطاع استخدام الأراضي والغابات، بالإضافة إلى انخفاض بنسبة 40 % في انبعاثات الميثان في قطاع الزراعة والماشية.