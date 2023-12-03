رئيس الجبل الأسود: الإمارات من أكثر الدول التزاماً بالعمل المناخي

المصدر: دبي - وام

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حث ياكو ميلاتوفيتش رئيس جمهورية الجبل الأسود دول العالم على بذل مزيد من الجهود لجعل العالم مكاناً مستداماً، وذلك من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مؤكداً أن دولة الإمارات من أكثر الدول التزاماً بالعمل المناخ وآلياته ومواجهة تحدياته.

وقال ميلاتوفيتش على هامش مؤتمر (COP28) إن أجزاء عديدة من العالم تواجه تحديات مختلفة، لكن الشيء المشترك الوحيد بين الجميع في العالم هو تحدي تغير المناخ.

وأضاف أن هناك آثاراً سلبية لتغير المناخ برزت على مدار العشرين عاماً الماضية.. ونحن نشهد الظروف الجوية القاسية خلال فصل الشتاء، وكذلك في الصيف وهذا يؤثر علينا في جمهورية الجبل الأسود وبنيتنا التحتية وقطاع السياحة لدينا، منوهاً إلى أن جمهورية الجبل الأسود كانت من أوائل الدول التي ضمنت الجانب البيئي في دستورنا ومنذ عام 1992 تم إعلانها دولة بيئية من خلال التنمية المستدامة في السياسات الوطنية.

وأكد أنه لهذا السبب فإن جمهورية الجبل الأسود لديها حالياً عدد من الأدوات المبتكرة للغاية التي تحاول من خلالها، أن تكون على خط المواجهة في مكافحة تغير المناخ ومنها على سبيل المثال، تسريع أهداف التنمية المستدامة.

ودعا إلى أهمية تنويع اقتصاداتنا بطريقة أكثر استدامة من خلال كفاءة الطاقة وبناء قطاعات الطاقة المتجددة والتعاون المشترك بين دول العالم وقال: أعتقد، أننا بحاجة إلى أن نكون طموحين ومثابرين، داعياً إلى ضرورة التخلص من الوقود الأحفوري بشكل تدريجي وليس بشكل مباشر، وأن نأخذ في الاعتبار التحول العادل في قطاع الطاقة، ورعاية اقتصاداتنا، ورعاية الأشخاص الذين يعملون حالياً في بعض القطاعات المرتبطة بالوقود الأحفوري، وعلينا جميعاً أن نعمل على تحقيق هذا الهدف لذا فإن التحول إلى الاقتصاد الأخضر والأجندة الخضراء أمر في غاية الأهمية.