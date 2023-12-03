3500 زائر لمركز التعليم الأخضر «إرث من أرض زايد»

المصدر: دبي - البيان

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يواصل مركز التعليم الأخضر «إرث من أرض زايد» بمنطقة التنقل في مدينة إكسبو دبي، استضافة الزوار من الطلبة والمهتمين بشؤون التعليم المناخي من أنحاء العالم كافة خلال مؤتمر «كوب 28»، ووصل عدد زوار المركز إلى أكثر من 3500 زائر خلال يومين من انطلاق المؤتمر، وتم تنظيم 22 ورشة عمل وجلسة حوارية خلال اليوم الثاني للحدث.

وتنطلق تجارب الزوار في المركز من محطة مكتب بريد الإمارات، حيث يحصلون على بطاقات بريدية خاصة تحمل رسائل بيئية محفزة، ويمكن للضيوف زيارة 3 منصات تفاعلية تركزعلى التنوع البيئي بالإمارات.

وتعرض المنصة الأولى أهمية أشجار الغاف للنظام البيئي في الدولة باعتبارها جزءاً من تراث الاستدامة، وتقدم المنصة الثانية معلومات وفعاليات تركز على أهمية النحل للحفاظ على التوازن البيئي، فيما تركز المنصة الثالثة على أشجار القرم ،وأشارت ميثة طاهر تنفيذي الفعاليات بإدارة الاتصال الحكومي والإعلام التربوي في وزارة التربية والتعليم، إلى أن تصميم رحلة زوار مركز التعليم الأخضر جاء بهدف منحهم تجارب متنوعة بهدف تبسيط القضايا البيئية.