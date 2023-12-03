منتدى الابتكار يستكشف توظيف الذكاء الاصطناعي لمواجهة تحديات المناخ العالمية 

المصدر: دبي - البيان

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استعرض عدد من قادة التكنولوجيا من حول العالم خلال منتدى الابتكار في مجال التغير المناخي الذي ينظم ضمن أعمال مؤتمر «كوب 28» .

مجموعة من الحلول المتقدمة القائمة على توظيف الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الأقمار الصناعية والبيانات الضخمة والطاقة النظيفة لابتكار حلول نوعية لمواجهة تحديات المناخ العالمية.

وكشفت «بريكثرو إنيرجي» بالتعاون مع اللجنة الأوروبية والبنك الأوروبي للاستثمار عن خطط لجمع 840 مليون يورو لتسريع تبني تقنيات التغير المناخي الناشئة.

شارك في سلسلة الجلسات النقاشية والحوارات المعرفية، التي نظمها المنتدى، معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وبيل جيتس، مؤسس «بريكثرو إنيرجي» ورئيس مؤسسة بيل وميليندا جيتس، وآرفيند كريشنا، الرئيس التنفيذي لشركة «آي بي إم»، وكيت براندت، مدير قسم الاستدامة الرئيسي في «غوغل»، وإليزابيث جينز، مديرة وسفيرة خضراء عالمية في فورتسكيو ميتالز، وبراد سميث، نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس شركة مايكروسوفت العالمية.

نتائج

وأكد معالي عمر بن سلطان العلماء، خلال كلمته الافتتاحية لفعاليات المنتدى، حرص حكومة دولة الإمارات على تجسيد فكر القيادة الرشيدة القائم على استشراف وتصميم حلول التحديات المناخية اعتماداً على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج المستدامة، التي تواكب أهداف مؤتمر «كوب 28» الذي يجمع العالم لتشكيل معالم المستقبل وتصميم حلول مبتكرة لتغيير المشهد المناخي اعتماداً على التكنولوجيا.

وقال معاليه: «إن دمج الذكاء الاصطناعي في الحلول المناخية يمثل ركيزة أساسية لإطلاق إمكانات ثورة تكنولوجية مدعومة بالمسؤولية البيئية تعزز الجهود للوصول إلى مستقبل مزدهر وبيئة مستدامة ومجتمعات معززة بالتكنولوجيا في الوقت ذاته».

أهداف

وأكد عدنان أمين، الرئيس التنفيذي لمؤتمر «كوب 28»، أن تطوير الحلول لدعم التحول العالمي في مجال الطاقة بالسرعة المطلوبة لتحقيق أهدافنا يتطلب تعاوناً دولياً غير مسبوق عبر مختلف القطاعات.

وعبر أمين عن فخره بجمع «كوب 28» أفضل وألمع العقول في عالم التكنولوجيا للبحث في الأهداف المشتركة لتحقيق التقدم في المجال المناخي وضمان توظيف التكنولوجيا وتفعيل الدور التقني في تنفيذ السياسات والقرارات.

حلول ذكية

وتناولت الجلسة النقاشية التي شارك فيها معالي عمر بن سلطان العلماء، وآرفيند كريشنا، الرئيس التنفيذي لشركة «آي بي إم»، أهمية تطوير الحلول البيئية المستدامة القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي ودور الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص على المستوى العالمي في تطوير تكنولوجيا مبتكرة تحافظ على استدامة البيئة، ومشاركة الخبرات والممارسات الناجحة، وكيفية تحقيق التوازن بين التقدم التكنولوجي والمحافظة على البيئة.

وتحدثت كيت براندت، مدير قسم الاستدامة الرئيسي في «غوغل»، عن النتائج المحتملة بعيدة المدى للعمل البيئي، وتناولت دراسات حالة توظف الذكاء الاصطناعي لإدارة الشبكة الكهربائية، بينما أعلنت «غوغل» عن إطلاق النسخة التجريبية لأداة «GeoMap» وهي أداة استكشاف الطاقة الجيوثيرمالية الأولى من نوعها، التي تركز على توسيع استخدام هذا النوع من الطاقة في جميع أنحاء العالم.

واختتم بيل غيتس، مؤسس «بريكثرو إنيرجي» ورئيس مؤسسة بيل وميليندا غيتس، الفعالية بجلسة نقاشية مع إريك تون، الرئيس التنفيذي لـ«بريكثرو إنيرجي»، وإيمي هاردر، الرئيس التنفيذي لـ«Cipher» تناولت فرص وتحديات حلول التغير المناخي. وقال بيل غيتس: إن تقليل التكلفة الإضافية الخضراء خطوة أساسية لتبني تقنيات التغير المناخي على نطاق واسع.

وخلال منتدى الابتكار في مجال التغير المناخي، كشفت «غوغل» و«بريكثرو إنيرجي» عن مشاريع جديدة تهدف إلى تسريع تطوير التكنولوجيا النظيفة لدعم التحول إلى الطاقة الخضراء، كما أعلنت «بريكثرو إنيرجي» إلى جانب اللجنة الأوروبية والبنك الأوروبي للاستثمار عن خطط لجمع ما يصل إلى 840 مليون يورو لتسريع تبني تقنيات التغير المناخي الناشئة.