اتفاقية بين «مصدر» ووزارة البيئة والطاقة اليونانية لتطوير مشروعات التنمية المستدامة

ت + ت - الحجم الطبيعي

دبي - البيان

وقّعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» أمس اتفاقية تعاون مبدئية مع وزارة البيئة والطاقة اليونانية، لتطوير مشروعات بنية تحتية خضراء في جزيرة باروس اليونانية بهدف تسريع تحولها نحو الطاقة النظيفة، وذلك في إطار مبادرة «الجزر الخضراء» باليونان.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف «كوب 28»، رئيس مجلس إدارة «مصدر»، في مراسم أقيمت في جناح اليونان ضمن المؤتمر. وتأتي الاتفاقية في سياق التزام دولة الإمارات وجمهورية اليونان، الراسخ دعم العمل المناخي وتعزيز التعاون الدولي من أجل تحقيق أهداف المناخ المنشودة.

وبموجب الاتفاقية، تتعاون «مصدر» ووزارة البيئة والطاقة اليونانية على تطوير عدد من مشروعات البنية التحتية الحيوية، التي تشمل مشروعات طاقة متجددة محلية، والحد من الانبعاثات الكربونية في وسائل النقل البحرية عبر توفير عبارة مائية تعمل بالكهرباء بالكامل وتحويل قوارب الركاب التقليدية الصغيرة إلى قوارب كهربائية، إضافة إلى تحويل أسطول مركبات الجزيرة إلى مركبات خضراء، والعمل على تطبيق نموذج «صفر نفايات» بشكل شامل مع التركيز على تحويل النفايات عن المكبات بنسبة 100% وتحقيق الإدارة الدائرية للنفايات.

وسيعمل الطرفان على تحديد مواصفات التقنيات اللازمة، والاتفاق على إطار عمل لتنفيذ المشروع في الأشهر القليلة المقبلة.

رؤية

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة في الإمارات بضرورة تعزيز التعاون الدولي بما يدعم العمل المناخي وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، تؤكد الاتفاقية أهمية تطوير مشروعات البنية التحتية الخضراء على مستوى الدول والمناطق والجزر، ودورها المهم في تعزيز دعائم التنمية المستدامة. وأوضح معاليه أنه بالتزامن مع انعقاد مؤتمر «كوب 28» يزداد التركيز على تفعيل العمل المناخي الجماعي، وتكثيف الجهود لتقديم استجابة مجدية لنتائج الحصيلة العالمية والمحافظة على إمكان تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية وتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة.

نموذج

قال تيودوروس سكيلاكاكيس، وزير البيئة والطاقة اليوناني: من شأن الاتفاقية بين الحكومة اليونانية و«مصدر» في إطار مبادرة «الجزر الخضراء» الإسهام في تحويل جزيرة باروس إلى نموذج في تحقيق التحول في الطاقة، وهو ما يعود بمنافع عديدة على الاقتصاد المحلي، كما أن توفير عبارة مائية تعمل بشكل كامل بالكهرباء، وتحويل وسائل النقل في الجزيرة مثل القوارب التقليدية والحافلات إلى وسائل تعمل بالكهرباء، إضافة إلى تطوير شبكة عامة من محطات شحن المركبات الكهربائية في أرجاء الجزيرة كافة، سيمكن السكان والزوار من الحصول بشكل فوري على طاقة خضراء ومنخفضة التكلفة لوسائل النقل التي يستخدمونها. وأضاف معاليه: تبرز المبادرة المهمة سياسة الحكومة لزيادة مصادر الطاقة النظيفة، والتي تشمل العمل على تفعيل آليات التمويل وتعزيز جهود إزالة الكربون، ولدى اليونان قدرات كبيرة في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإننا نتطلع إلى أن تصبح الطاقة المتجددة المصدر الرئيس لتوليد الكهرباء في الدولة بحلول سنة 2030.

مشروعات مبتكرة

قالت ألكسندرا سودوكو، نائبة وزير البيئة والطاقة اليوناني: استطاعت اليونان في الأعوام الأخيرة ترسيخ مكانتها في مقدمة الدول الداعمة للعمل المناخي، إذ تعمل على تنفيذ مشروعات مبتكرة مثل تحويل الجزر الصغيرة إلى مجتمعات مستدامة في إطار مبادرة الجزر الخضراء، وكانت البداية مع جزيرة أستيباليا، التي كانت بمنزلة نموذج تجريبي للجزيرة الذكية والمستدامة، لتتبعها بعد ذلك جزيرة تشالكي، وصولاً إلى الإعلان الرسمي عن مبادرة الجزر الخضراء، ونحن اليوم بصدد تعزيز جهودنا بالتعاون مع شركة «مصدر»، والبناء على مذكرة التفاهم التي وقعناها العام الماضي، لنعمل معاً على تحويل باروس إلى جزيرة مستدامة وخضراء. وأضافت: إننا بحاجة اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل بناء مستقبل أفضل، ويأتي تعاون الإمارات واليونان في هذا السياق، فسنتعاون على تطوير مشروع يمكن أن يقدم نموذجاً يحتذى به من قبل الدول الجزرية كافة، ونحن سعداء بكون «مصدر» تشاركنا الرؤية ذاتها الهادفة إلى تحويل الجزر اليونانية إلى جزر خضراء، لتشكل مثالاً حيوياً لتطبيق التنمية المستدامة، وإن اليونان ملتزمة توسيع نطاق مبادرة الجزر الخضراء، إذ نستهدف أن تشمل في نهاية المطاف الجزر اليونانية كافة.

فخر

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: فخورون بدعم شركائنا في اليونان لتحقيق أهدافهم الوطنية في مجال الطاقة النظيفة، والحفاظ على جزيرة باروس وحمايتها وتحويلها إلى جزيرة مستدامة وخضراء، وسبق لشركة «مصدر» أن نفذت عدداً من المشروعات في دول جزرية في أنحاء العالم وذلك في مسيرتها الممتدة أكثر من 17 عاماً في قطاع الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، ويسرنا الإسهام في تحويل الجزر اليونانية إلى نماذج يحتذى بها في تكريس الاستدامة.

هدف

وتهدف مبادرة الجزر الخضراء التي أطلقتها الحكومة اليونانية إلى تحويل جزر اليونان إلى نماذج للتنمية المستدامة، وتركز الاستراتيجية الشاملة على إزالة الكربون من إنتاج الكهرباء في الجزر بتطوير مشروعات للطاقة النظيفة، فضلاً عن تنفيذ مشروعات بنية تحتية حيوية، ومن شأن هذا النهج متعدد الأوجه الإسهام في تحسين جودة الحياة للمقيمين والزوار، وكذلك حماية النظم البيئية البحرية والساحلية، ما يضمن استدامة الجزر على المدى الطويل.

وباحتسابها شركة إماراتية رائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة وواحدة من أسرع شركات الطاقة المتجددة نمواً في العالم، تعمل «مصدر»على تطوير ونشر تقنيات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر لمواجهة تحديات الاستدامة العالمية.