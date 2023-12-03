«إيفوغرين» و«كينجسبان» تبحثان تحديات إعادة تدوير النفايات خلال «كوب28»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحثت «إيفوغرين» الشركة العالمية المتخصصة في حلول الاقتصاد الدائري مع شركائها في «كوب28» المفاهيم المبتكرة للتحديات التي تواجه إعادة تدوير النفايات، وفهم أسباب الرفض من قبل كيانات إعادة التدوير التقليدية، واستكشاف البدائل المستدامة لمنع وصول النفايات إلى أماكن التدوير.

وتحت شعار «EvoAssist»، ينخرط فريق عمل الشركة في جهود تعاونية، لبحث الإجراءات التشغيلية، ومناقشة مخرجات النفايات مع الشركاء، للوصول إلى نتائج وحلول داخلية مصممة خصيصاً تتماشى مع مبادئ الاقتصاد الدائري، ويتم تقديمها من خلال ترتيبات تجارية قابلة للتطبيق.

ومن خلال التعاون مع الشركاء برزت إحدى قصص النجاح نتيجة التعاون الاستراتيجي مع شركة «كينجسبان»، وهي شركة عالمية متخصصة في مجال العزل عالي الأداء وحلول البناء. من خلال التعاون المشترك قامت «ايفوغرين» و «كينجسبان» بتطوير حل لإعادة التدوير يعمل على تحويل النفايات السائبة الناتجة عن عمليات «كينجسبان» من مدافن النفايات إلى مراكز إعادة التدوير.

ومنذ بدء الشراكة في وقت سابق من هذا العام، تمت إعادة تدوير كمية كبيرة تبلغ 258,52 طناً من النفايات وتتبعها بعناية من المصدر إلى الوجهة الأخيرة. تواصل «ايفوغرين» ريادة الحلول الدائرية المخصصة للصناعة، وإدارة وتشغيل أحدث المرافق الدائرية لإعادة تدوير النفايات الصناعية والخطرة.

وتماشياً مع مهمة كينجسبان المتمثلة في تحقيق مستقبل خالٍ من الانبعاثات، تجسد هذه الشراكة التأثير العميق لممارسات الاقتصاد الدائري على كل من الاستدامة البيئية ونجاح الشركات.