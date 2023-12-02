وزيرة فرنسية: COP28 لحظة حاسمة لإبقاء حرارة الكوكب تحت 1.5 درجة مئوية

المصدر: وام

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دعـت معالي كاثرين كولونا، وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إلى اعتبار النسخة الحالية لقمة المناخ COP28، اللحظة الحاسمة للتعاون الدولي بشكل جماعي على بقاء درجة الحرارة تحت 1.5 درجة مئوية، حتى لا نصل إلى مأزق عالمي، داعيةً إلى استكمال الجهود والمبادرات الدولية "حيث لا يزال هناك وقت للعمل".

وأكدت معاليها في تصريح ل "وام"، على هامش اجتماعات قمة المناخ COP28 المنعقدة في إكسبو دبي، على السعي للمضي قدماً لما تم إنجازه بداية من اتفاق باريس في مؤتمر الأطراف 21 في باريس 2015، وصولاً إلى النسخة الحالية في الإمارات، مشددة على ضرورة التخلص من الانبعاثات الكربونية وزيادة الاستثمار في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وأيضا الطاقة النووية.

وعبرت، عن أملها في زيادة الجهود الدولية بهدف الحد بشكلٍ كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية والحد من زيادة درجة الحرارة العالمية، مؤكدة أن بلادها أيدت بقوة خلال قمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ تأسيس صندوق "الخسائر والأضرار" باعتباره أحد أهم الأدوات المهمة لدفع العمل المناخي، وفي الوقت ذاته على الدول بذل مزيد من الجهود لتقليل انبعاثات الكربون لتحقيق الهدف الطموح والمرجو من قمة المناخ.