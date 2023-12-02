رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يشهدان إطلاق مبادرة الائتمان الأخضر

المصدر: دبي - وام

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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله» وناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، أمس، إطلاق مبادرة الائتمان الأخضر، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف «كوب 28».

وتهدف المبادرة إلى الحفاظ على البيئة من خلال تعزيز فرص الترويج البيئي الطوعي من قبل مختلف المنظمات والأفراد، فيما تتمثل فكرتها في تشجيع الإجراءات البيئية الاستباقية من قبل المتطوعين التي تتجاوز المتطلبات القانونية، مما يجعلها بسيطة ومقبولة عالمياً وبالتالي تشجع المشاركة على نطاق واسع في تخضير الكوكب.

وسيتم إطلاق منصة على شبكة الإنترنت تضم السياسات والممارسات الصديقة للبيئة، ودراسات حالة وندوات عبر الإنترنت وغيرها من الإجراءات المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة خلال حضوره فعالية إطلاق المبادرة عن تقديره لمبادرة الهند وأهميتها في دعم البيئة وتوفير منصة عالمية للحوار والتعاون حول الحلول المناخية التي تخدم الهدف العالمي المشترك في التصدي لمخاطر تغير المناخ.