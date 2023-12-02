رئيس الدولة يستقبل قادة الدول والوفود المشاركة في «COP 28» محمد بن زايد مصافحاً حمد بن عيسى محمد بن زايد لدى استقباله القادة المشاركين في المؤتمر | تصوير: راشد المنصوري ورايان كارتر وعبدالله البدواوي وعيسى الحمادي وعمر عسكر محمد بن زايد خلال استقبال رئيس جمهورية القمر المتحدة رئيس الدولة والقادة والمسؤولون لدى حضورهم المؤتمر محمد بن زايد لدى استقبال ملك ماليزيا وأنطونيو غوتيريش محمد بن زايد يرحّب برئيسة وزراء ساموا محمد بن زايد مرحّباً بالرئيس المصري رئيس الدولة ورئيسة سلوفاكيا وأنطونيو غوتيريش محمد بن زايد وأنطونيو غوتيريش وناريندرا مودي رئيس الدولة متوسطا قادة ورؤساء الوفود المشاركة محمد بن زايد وبولا أحمد وأنطونيو غوتيريش رئيس الدولة ونائبة رئيس بنين والأمين العام للأمم المتحدة محمد بن زايد ورئيسة سلوفينيا وأنطونيو غوتيريش خلال الاستقبال صورة التاريخ: 02 ديسمبر 2023 ت + ت - الحجم الطبيعي Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App