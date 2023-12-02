وزير برتغالي: نتطلع للحصول على اتفاق متكامل في COP28

المصدر: دبي - وام

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أكد جواو كرافينيو، وزير الخارجية في جمهورية البرتغال، أهمية انعقاد «cop28» في وقت يحتاج فيه العالم للعودة إلى المسارات الصحيحة لحماية المجتمعات والكوكب من تداعيات القضايا المناخية والبيئية.

وقال كرافينيو: إنه يجب على العالم إيجاد التوازن لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي.

ولفت إلى دور «cop28» بالسعي إلى تحقيق المستهدفات العالمية قائلاً: مؤتمر الأطراف هو المثل الأقرب للخطط المثالية التي يجب العمل عليها، ونحن نحتاج إلى الضغط بقوة للحصول على اتفاق متكامل في «cop28».