«المنطقة الخضراء» مركز رئيس لفعاليات وأنشطة المهتمين بقضايا المناخ

المصدر: دبي- وام

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تمثل المنطقة الخضراء في مؤتمر الأطراف «COP28»، التي يشرف عليها ويديرها فريق رئاسة المؤتمر، مركزاً رئيساً لفعاليات وأنشطة المهتمين بقضايا المناخ، بما يسهم في تعزيز تجربة الزوار في أهم حدث مناخي على مستوى العالم، تستضيفه الإمارات، من خلال المشاركة في الحوارات البنّاءة الخاصة بالعمل المناخي.

وتستقبل المنطقة الخضراء بدءاً من الغد جميع الحضور والزوار طوال أسبوعي مؤتمر الأطراف «COP28»، حيث ستكون متاحة للزوار من القطاعين الحكومي والخاص ووسائل الإعلام والشباب والمنظمات غير الحكومية، إضافة إلى المندوبين وضيوف المنطقة الزرقاء، التي تديرها الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وتعد المنطقة الخضراء بمثابة مساحة تسمح للعمل الجماعي بالمساهمة في تحويل الأفكار والسياسات المناخية إلى نتائج ملموسة، من خلال احتواء الجميع لتسريع تحقيق الانتقال في قطاع الطاقة، مستندة إلى إرث من المبادرات المهمة، التي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.