حمدان بن محمد: رؤية مشتركة بين الإمارات وبريطانيا هدفها تحفيز تحرّك عالمي لتحقيق مستقبل مستدام

المصدر: دبي ـ البيان

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التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، على هامش الاستقبال الرسمي للوفود المشاركة في مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28».

ترحيب

وأكد سموه خلال اللقاء بالغ ترحيبه بالملك تشارلز الثالث، وذلك بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، مثمّناً مشاركته المهمة في أعمال مؤتمر الأطراف، منوّهاً سموه بجهود الملك تشارلز الثالث في مجال العمل المناخي، وحرصه على دعوة العالم للتحرك من أجل معالجة الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية سواء على الصعيد البيئي، ومن ثم على المستوى الاقتصادي، مؤكداً سموه تطابق وجهات النظر بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في هذا الشأن، في ضوء رؤية مشتركة هدفها تحفيز تحرك عالمي فعّال لاتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة من شأنها تحقيق مستقبل مستدام لكوكب الأرض.

كما التقى سمو ولي عهد دبي عدداً من رؤساء الوفود المشاركة في مؤتمر الأطراف COP28، خلال الاستقبال الرسمي الذي تم تنظيمه أمس للترحيب بالملوك ورؤساء الدول والحكومات وقيادات الهيئات والمنظمات الدولية المشاركين في المؤتمر، حيث أعرب سموه عن ترحيبه بجميع ضيوف الدولة، وتمنياته لهم بالتوفيق في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوة من هذا التجمّع العالمي الذي يُعد الأهم في مجال العمل المناخي.