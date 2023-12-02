«الوطني للأرصاد» يستعرض نظام الإنذار المبكر

المصدر: دبي - البيان

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شارك المركز الوطني للأرصاد بورقة عمل تحت عنوان «نظام الإنذار المبكر في دولة الإمارات» ضمن فعاليات «كوب 28»، واستعرض الدكتور محمد العبري، مدير إدارة الأرصاد الجوية في المركز الوطني للأرصاد قدرات دولة الإمارات في مجال الإنذار المبكر من خلال المركز الوطني للأرصاد، وركز على العناصر الأربعة الرئيسية لمبادرة نظام الإنذار المبكر للجميع.

والتي تشمل المعرفة بمخاطر الكوارث، وعمليات الرصد والمراقبة والتحليل والتنبؤ والتحذير، والتنسيق والتواصل مع الجهات المعنية والجمهور، والجاهزية وإمكانيات الاستجابة، كما تطرق إلى آلية ومدى فعالية التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة في هذا السياق. يذكر أن نظام الإنذار المبكر للجميع مبادرة عالمية أطلقها أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة.