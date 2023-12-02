«إقامة دبي» تصمم ختماً خاصاً لـ«كوب 28»

المصدر: دبي - البيان

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صممت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ختماً خاصاً لمؤتمر المناخ العالمي «كوب 28» حرصاً منها على مواكبة الأحداث الدولية، وتزامناً مع استضافة الإمارات للمؤتمر الذي يهدف إلى مناقشة التغير المناخي واتخاذ إجراءات للحد من آثاره السلبية.

ويحتوي التصميم على شعار «كوب 28» ورمز دبي ورموز مناخية متعددة، لاستخدامه في ختم جوازات المسافرين القادمين عبر مطارات دبي، كذكرى تؤرّخ لدخولهم دبي ومشاركتهم وسعيهم للإسهام في حماية البيئة والتغير المناخي، بجانب تجسيد مستهدفات عام الاستدامة والإسهام في إحداث تغيير إيجابي من خلال تعزيز الوعي وتشجيع الابتكارات البيئية. وتأتي هذه الخطوة لتعكس التزام إقامة دبي بالتنمية المستدامة وحماية البيئة.