نقاشات حول تعهدات بزيادة حلول احتجاز الكربون

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال محمد أبو زهرة، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمعهد العالمي لاحتجاز الكربون وتخزينه، إن هناك نقاشات حالية للخروج من مؤتمر المناخ بتعهد بزيادة حلول احتجاز الكربون، متوقعاً الإعلان عن هذا الميثاق خلال الأيام القليلة المقبلة، إضافة إلى إعلان انضمام عدد من الدول إلى إدارة تحدي الكربون.

وأوضح على هامش فعاليات اليوم الأول من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» أن تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه، تعد واحدة من الخيارات الضرورية المتاحة لخفض الانبعاثات الكربونية، وأن تطبيقها يتم بشكل متوازٍ مع تقنيات طاقة الرياح وزيادة كفاءة الطاقة واستخدام مواد بديلة، وغيرها من التقنيات.