سفيرة سلوفينيا لدى الدولة لـ «البيان »: برنامج مشترك مع الإمارات لدعم المشاريع الناشئة في الأمن الغذائي

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت نتاليا منصور، سفيرة سلوفينيا لدى الدولة، أنه تم إطلاق برنامج مشترك بين بلادها ودولة الإمارات، بالتعاون مع دول المجموعة الخضراء، لدعم وتشجيع المشاريع الناشئة المتعلقة بالأمن الغذائي والصناعات الغذائية، نظراً لأهمية مثل هذه المشاريع، وتأثيرها الإيجابي في الاقتصاد والمجتمع، إلى جانب تعزيز الابتكار، وتقديم خيارات غذائية أفضل للمستهلكين.

وقالت في تصريحات لـ «البيان»، إن دعم المشاريع الناشئة، يسهم في إنشاء فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد المحلي، من خلال توظيف الموارد المحلية، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، لا سيما في مجال الصناعات الغذائية، مع التركيز على التقنيات البيئية والاستدامة، ما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة.

وأوضحت أنه تم اختيار 6 مشاريع ناشئة في هذا القطاع، تم منحها الفرصة والدعم لتطوير وتأسيس أعمالها، عبر التعاون مع إحدى الشركات المختصة في هذا المجال، والتي تقوم بتقديم المعلومات والاستشارات والتدريب للمشروعات الجديدة في هذا المجال. وأفادت بأنه سيتم استعراض وتقديم هذه المشاريع خلال المؤتمر الدولي «كوب 28»، الذي تستضيفه الإمارات في مدينة إكسبو دبي.

وبينت أن المشاريع الستة الناشئة، تم اختيارها من عدة دول، وهي الإمارات وسلوفينيا وفلسطين ودول أخرى، مشيرة إلى أنه سيتم اختيار المشروع الفائز خلال فترة انعقاد مؤتمر المناخ الدولي، وسيتم دعمه من أجل تحقيق وتطبيق فكرته على أرض الواقع، والخروج بمنتج غذائي، وضمان استدامة المشروع، وحجز حصة له في السوق المحلي والعالمي.

وأعربت عن اعتزازها بالتعاون مع الإمارات في المشاريع المختلفة، مؤكدة أن سلوفينيا تربطها بدولة الإمارات علاقات وطيدة وقوية، وأن بلادها حريصة على تعزيز وتوطيد علاقات التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات، والمضي بها قدماً نحو آفاق أرحب.

وأوضحت أن جناح بلادها موجود تحت مسمى «البيت السلوفيني»، إذ تم تعديله ليلائم احتياجات ومتطلبات الشركات السلوفينية، التي تريد أن تكون جزءاً من سوق الإمارات والشرق الأوسط.

وقالت: سلوفينيا غنية بالمياه والغابات، فنحن بلد أخضر، ونود ربط هذه الطبيعة بالتكنولوجيا، والاستثمار في العديد من الفرص الجديدة والمبتكرة، التي تدعم الاقتصاد المستدام القائم أيضاً على الابتكار، كما تولي بلادنا أهمية لقطاع الذكاء الاصطناعي والأبحاث العلمية.

وأضافت: إن الإمارات ترتبط بشراكة قوية معززة بعلاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية وثيقة مع سلوفينيا، وتعد الإمارات شريكاً تجارياً مهماً لسلوفينيا في الشرق الأوسط، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز أطر التعاون المشترك مع الإمارات، وفتح مجالات أوسع أمام الاستثمارات المتبادلة بين البلدين الصديقين، لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مستويات متقدمة، تعود بالمنفعة المشتركة على البلدين.

وأعربت عن أطيب التمنيات بالصحة والسعادة لحكومة وشعب الإمارات، بمناسبة عيد الاتحاد 52، مشيدة بنمو العلاقات بين البلدين الصديقين، ومؤكدة أن الإمارات استطاعت أن تضع نفسها في مصاف الدول المتقدمة، خلال ما يزيد على نصف قرن مضت منذ قيام الاتحاد.