سنغافورة تستعرض الحلول والابتكارات لتعزيز العمل المناخي العالمي

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

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افتتحت سنغافورة جناحها الوطني في المؤتمر الثامن والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28».

ويعرض الجناح، السبل التي تتبعها سنغافورة في جمع الجهات المؤثرة على امتداد مختلف القطاعات والمجالات، ومن جميع أنحاء العالم، لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وبناء مستقبل قادر على التكيف مع المناخ.

وعقد الجناح الاجتماع الافتتاحي لتجمع قادة المناخ، الذي يقام بالتعاون مع «باين آند كومباني» و«أمازون ويب سيرفيسز». ويجمع نحو 150 من قادة المال والأعمال والعمل الخيري العالميين، لمناقشة موضوعات محورية حول الطبيعة والطاقة والصناعة، بهدف تسريع الحراك العالمي نحو تصفير الانبعاثات الكربونية في العالم، لا سيما في القارة الآسيوية.

وبهذه المناسبة، أكدت غريس فو وزيرة الاستدامة والبيئة في سنغافورة، خلال كلمة ترحيبية ألقتها في حفل الافتتاح، أن الجناح يتيح لفريق سنغافورة المؤلف من عدة جهات من القطاعين العام والخاص.

ومن الأفراد أيضاً، إظهار إنجازاتنا الجماعية الرامية إلى التصدي للتحديات التي تواجه جيلنا، معربة عن استعداد الجناح وسعادة القائمين عليه بالترحيب بالضيوف والزوار من جميع أنحاء العالم، خلال فترة «كوب 28»، والتأسيس لعلاقات شراكة بناءة، وتسريع العمل المناخي المشترك.

من جهته، أشار رافي مينون، المدير الإداري لسلطة النقد في سنغافورة، إلى المواضيع التي سيناقشها الجناح خلال فترة انعقاد مؤتمر الأطراف، حيث ناقش في اليوم الأول من ديسمبر «الشباب والقدرة على الصمود»، ووسيناقش في اليوم الثاني من ديسمبر «الحلول القائمة على الطبيعة»، وفي اليومين الثالث والرابع «المالية الخضراء والمستدامة»، واليوم الخامس «الطاقة وخفض الكربون»، واليوم السادس «النقل و الشباب».