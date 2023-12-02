مؤسسات دولية ووسائل إعلام عالمية: «كوب 28» بداية رائعة وإنجاز كبير

المصدر: أبوظبي ـ وام

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تحظى فعاليات مؤتمر «كوب 28»، باهتمام كبير من وسائل الإعلام والمؤسسات الدولية، التي أشادت بتنظيمه وانطلاقته الاستثنائية ووصفت بعض المؤسسات انطلاقة الحدث بالرائعة.

فيما وصفتها وسائل إعلام دولية بالبداية القوية التي لم نكن لنطلب أفضل منها والتي خرجت بتحقيق هدف في وقت مبكر، وذلك بعد أن تم التوصل إلى اتفاق رائد لتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار، للمساهمة في تلبية احتياجات الدول النامية المعرضة لتداعيات تغير المناخ.

وتأتي الانطلاقة الاستثنائية، وسط آمال الدول بالتوصل إلى اتفاقات عالمية طموحة لمعالجة أزمة المناخ، وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار لمساعدة الدول المعرضة للخطر، والاتفاق على كيفية إدارة الصندوق.

ورحبت الأمم المتحدة بالقرار الذي تم التوصل إليه حول صندوق الخسائر والأضرار، والذي اعتبرته إنجازاً كبيراً وبداية رائعة، من شأنه مساعدة الدول الضعيفة التي تكافح من أجل مواجهة الخسائر والأضرار التي تتعرض لها.

وقال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إن تفعيل الصندوق أداة أساسية لتحقيق العدالة المناخية، داعياً زعماء العالم إلى تقديم مساهمات سخية، ودفع الصندوق ومؤتمر المناخ لتحقيق انطلاقة قوية.

ووصف البنك الدولي، على لسان فان تروتسنبرغ، المدير المنتدب الأول للبنك الدولي، بداية مؤتمر «كوب 28»، بالرائعة، مع الاتفاقية التاريخية لتفعيل صندوق الأضرار.

وفيما يخص وسائل الإعلام، أشارت بلومبيرغ في مقال إلى أن مؤتمر «كوب 28» يحقق فوزاً مبكراً بمبلغ 260 مليون دولار لأضرار المناخ، متحدثة عما تعهدت به دول عدة وعلى رأسها الإمارات وألمانيا، وذكرت أن ما تم التوصل إليه يمثل انفراجة مع بدء مفاوضات المناخ العالمية.

وذكرت بلومبيرغ في مقال آخر، أنها بداية سلسة لمحادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ، لافتة إلى أنه لم يكن من الممكن أن تكون بداية قمة المناخ أفضل.

وتحدثت صحيفة واشنطن بوست عن البداية التي اعتبرتها سريعة، وقالت: «في بداية سريعة للقمة التي عادة ما تبدأ ببطء، توصلت الدول في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ إلى اتفاق بشأن صندوق غير مسبوق يهدف إلى مساعدة الدول الضعيفة المتضررة من حالات الطوارئ المناخية». وأضافت: «القرار الذي جاء بعد سنوات من الخلاف، يقدم أفضل مثال لكيفية عمل القمة، «كوب 28»، في وقت تضيق فيه النافذة لتحويل مسار الكوكب».