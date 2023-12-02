جامعة الإمارات تطلق باقة مبادرات وبراءات اختراع مبتكرة

المصدر: دبي - جميلة إسماعيل

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشارك جامعة الإمارات بباقة من المبادرات والفعاليات المتنوعة وبراءات اختراع ومشاريع ذات صلة بالتغير المناخي والاستدامة البيئية، ضمن خارطة الجامعة إلى «كوب 28» وما بعده 2023-2026، إيماناً بأن بناء الثقافة والوعي البيئي وتأسيس جيل يدرك أهمية مفهوم الاستدامة في مختلف مجالات الحياة، يعتبر من أهم وأبرز المحاور التي تركز عليها الخطط الاستراتيجية الوطنية في دولة الإمارات.

وأوضح الأستاذ الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات، أنه تتنوع مبادرات وأنشطة الجامعة خلال «كوب 28» ومنها تعريف مرحلة الطفولة المبكرة بالتغير المناخي، كما سيتم إطلاق برنامج أبحاث تمكين المرأة الأفريقية لتحقيق الاستدامة الزراعي، آملاً بتكاتف الجهود في المؤتمر العالمي.

وقال الدكتور أحمد مراد: «تحرص جامعة الإمارات على المشاركة الفعالة بمبادرات وفعاليات استثنائية، في «كوب 28» في مواجهة تداعيات أزمة المناخ، ومن خلال التركيز على البحث العلمي المتخصص، الابتكار وتمكين الشباب، إطلاق أنشطة ذات صلة بالبيئة والعمل المناخي، وعقد شراكات محلية وعالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».

وأضاف: «سنعرض خلال مشاركتنا في المؤتمر نتائج دراسة «الأمن المائي في ظل ظروف التغير المناخي في الإمارات»، والتي جاءت نتيجة التعاون بين جامعة الإمارات ومركز «تريندز للأبحاث والاستشارات»، بجانب إطلاق تطبيق جامعة الإمارات لتتبع المناخ «التوعية والسيطرة على العادات»، وتنظيم منتدى المناخ بالتعاون مع جامعة سيؤول بكوريا الجنوبية».