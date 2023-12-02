«الإمارات للتنمية» يدعم حلول الطاقة الخضراء بـ100 مليون درهم

المصدر: دبي ـ نورا الأمير

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلق مصرف الإمارات للتنمية برنامجاً جديداً هو الأول من نوعه لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية بهدف مساعدة المشروعات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات على تخطي تحديات التكلفة للتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، وخصص محفظة مالية بقيمة 100 مليون درهم لدعم تبني حلول الطاقة الخضراء مع التركيز بصورة خاصة على مشاريع الطاقة الشمسية.

ويشارك مصرف الإمارات للتنمية في «كوب 28» بالعديد من الجلسات النقاشية والحوارات لتسليط الضوء على أهمية التمويل المناخي، ودور المصرف، في توفير الحلول التمويلية المرنة لدعم التوجهات الوطنية في التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة وزيادة استخدام التكنولوجيا الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي ودفع الجهود لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

ويركز المصرف على تمكين قطاعات الصناعة والرعاية الصحية والزراعة والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة ودعمها نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال الحلول التمويلية التنموية.

ويولي المصرف اهتماماً كبيراً بتسهيل إمكانية الحصول على التمويل ودعم رواد الأعمال والمشروعات الناشئة، حيث يهدف مصرف الإمارات للتنمية إلى الموافقة على تمويلات بقيمة 30 مليار درهم لدعم 13500 شركة في خمسة قطاعات ذات أولوية هي الطاقة المتجددة والصناعة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والأمن الغذائي بحلول العام 2026.

ويقدم مصرف الإمارات للتنمية تمويلات تصل إلى 100 % من قيمة المشروع مع فترة سداد أقصاها 15 سنة، وفترة سماح مدتها سنتان، وذلك لدعم الشركات الراغبة في التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة في الإمارات.