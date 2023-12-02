الجامعة العربية تنظم فعاليات خاصة بالطاقة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت جامعة الدول العربية، أن أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء «إدارة الطاقة»، ستنظم عدة فعاليات خلال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «كوب 28» التي انطلقت في إكسبو دبي وتستمر حتى 12 ديسمبر الجاري.

وذكرت الجامعة العربية، أن الفعاليات سيتم تنظيمها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وهم المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة «RCREEE»، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، وذلك في جناح جامعة الدول العربية، وجناح المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وقال السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية، أمس، إن الجامعة العربية دأبت على المشاركة الدائمة في فعاليات مؤتمرات الأطراف،.

ولكن هذه المرة من خلال جناحها الذي يتولى القطاع الاقتصادي «إدارة شؤون البيئة والتغير المناخي»، التنسيق لكل الفعاليات المتعلقة بالقطاعات المختلفة بالأمانة العامة، مشيراً إلى أهمية الفعاليات التي تقوم بها إدارة الطاقة.

وأضاف أن الفعاليات تتضمن عدة جلسات عمل وحلقات نقاشية تدور حول موضوعات مختلفة منها، «أسواق الكربون من أجل تحولات الطاقة المستدامة: رؤى ومسارات للمنطقة العربية»، و«إطلاق الهيدروجين النظيف كمسار لإزالة الكربون في المنطقة العربية»، و«تعزيز المستقبل العربي: السوق العربية المشتركة للكهرباء: التقدم المحرز والتطلعات».