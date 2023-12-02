تربية النحل في الإمارات.. مبادرات طموحة لتعزيز التنوع البيولوجي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتبنى دولة الإمارات مبادرات طموحة لتطوير واستدامة تربية النحل وإنتاج العسل، اعتماداً على دراسات وأبحاث علمية وتطبيقية لتطوير أفضل الأساليب، والممارسات الملائمة لبيئة دولة الإمارات.

وتمثل تربية النحل وإنتاج العسل أحد جوانب التنمية الزراعية المستدامة الداعمة لمنظومة الأمن الغذائي، بالإضافة إلى الأهمية البيئية لتربية النحل، من خلال مساهمته في عملية التلقيح المرتبطة بإكثار النباتات والأشجار، كما أن للتلقيح تأثيراً إيجابياً على البيئة عموماً، إذ يساعد في الحفاظ على التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية، التي تعتمد عليها الزراعة وتحتاجها مجموعة واسعة من النباتات.

أشواط واسعة

وقد قطعت دولة الإمارات أشواطاً واسعة في تحقيق الاستدامة في هذا المجال، من خلال تطوير سلالة النحل الإماراتية،ويعتبر العسل الإماراتي أحد أجود أنواع العسل في العالم خاصة عسل «السمر والسدر والغاف».

وتعمل وزارة التغير المناخي والبيئة ضمن استراتيجيتها لتعزيز الإنتاج الغذائي المحلي وقدرات القطاع الزراعي.

وتشمل جهود الوزارة في هذا المجال إقرار التشريعات الخاصة باستيراد وتداول نحل العسل ومنتجاته، والتي تحدد سلالات النحل المسموح باستيرادها، والأخرى المحظورة ومواصفات النحل المستورد، وإطلاق خدمات إلكترونية، مجانية، متخصصة لاعتماد الأغذية والمكملات الغذائية لنحل العسل، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات إلكترونية للنحل والنحالين تحقيقاً لهدفين استراتيجيين، يتمثلان في تعزيز التنوع الغذائي، وضمان استدامته واستدامة النظم الطبيعية، وإدراكاً منها للدور، الذي يلعبه نحل العسل في تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية.

ويوجد في دولة الإمارات أكثر من مليون و200 ألف خلية نحل، تنتج آلاف الأطنان من العسل سنوياً للاستهلاك المحلي والتصدير، وأبرمت مطارات دبي في عام 2021 اتفاقية تعاون مع،OneHive للمحافظة على النحل في الإمارات من خلال التزام مشترك لتعزيز رؤية الاستدامة في الدولة على نطاق واسع وترسيخ مكانة منطقة حتا بإمارة دبي في السياحة البيئية ونظمت بلدية دبي مهرجان حتا للعسل لمدة 7 أعوام على التوالي في منطقة حتا، وقد نجحت الإمارات خلال العام الماضي في إنتاج ما يزيد على 3079 ملكة، وتم توزيع أكثر من 2700 ملكة على 90 من مربي النحل الإماراتيين، وذلك بهدف دعم مربي النحل وإنتاج العسل.

وتم تطوير سلالة نحل إماراتية، تتميز بصغر حجم الشغالات ونشاطها في جمع الرحيق، وزيادة كفاءتها في إنتاج العسل مع التقدم في تربية الأجيال.