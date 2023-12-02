مشاريع مستدامة في منشآت «الإمارات للخدمات الصحية»

المصدر: دبي - البيان

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كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن تنفيذ عدد من المشاريع المستدامة في منشآتها الصحية، تزامناً مع «كوب 28»، بما يتسق مع استراتيجيات المؤسسة نحو تبنّي الممارسات المستدامة الهادفة إلى التقليل من الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة، ومنها مشروع توريد جهاز الروبوت الآلي للتواجد عن بعد، والمعروف باسم «تليبريزنس روبوت».

وهو تقنية مبتكرة تعمل على نقل صورة ثلاثية الأبعاد للشخص وصوته إلى الجهاز الذي يتحكم به، ما يسمح للطبيب بالتفاعل والتواصل مع المرضى في المستشفيات وغرف العزل، ومقابلة أي مريض من مكتبه أو من أي مكان بعيد أثناء الدوام الرسمي أو بعد فترات الدوام، وبالتالي يسهم تطبيق المشروع بشكل إيجابي في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وبالتالي خفض البصمة الكربونية.

كما نفذت المؤسسة مشروع تركيب سخانات المياه بالطاقة الشمسية في المنشآت الصحية كمصدر نظيف ومتجدد، ما يسهم بفاعلية في الحفاظ على البيئة، وترشيد استخدام الكهرباء والحد من أي مسببات للتلوث وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى تركيب الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء في المنشآت، مستفيدة من الطاقة المتجددة والنظيفة ما يحد من الانبعاثات الكربونية.

ويبرز مشروع «محطة الصرف الصحي في إعادة استخدام الماء للزراعة» كأحد المشاريع النوعية لإعادة استخدام المياه في الزراعة عبر تحويل مياه الصرف الصحي المعالجة إلى مصدر ثانوي من المياه المستدامة.