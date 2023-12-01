«دايكن» تعزز جهود الاستدامة بإطلاق نظام جديد

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «دايكن» عن إطلاق نظام «iPlantManager» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك تماشياً مع الخطة الاستراتيجية لشركة «فيوجن 25»، وفي إطار سعيها لتحقيق رؤيتها البيئية 2050 والالتزام بالحياد الكربوني. وتسعى «دايكن» على الدوام إلى توفير حلول مبتكرة من شأنها أن تساهم في تقليل الأثر البيئي وتحسين جودة الحياة وخلق بيئات معيشية صحية في إطار دعمها للاستدامة.

تم تطوير النظام بالشراكة مع شركة Conserve It في أستراليا التابعة لمجموعة دايكن، ليقدم حلولاً متطورة في مجال تحسين وإدارة محطات التبريد المركزية. كما ويتميز هذا النظام بقدرته على ضمان تشغيل معدات التبريد بأعلى مستويات الكفاءة والاستمرارية طوال فترة التشغيل، إلى جانب كونه يعتمد على تحليل البيانات بدقة وإجراء التعديلات الفورية، مما يسهم في تحسين الأداء وزيادة العمر الافتراضي للمعدات وتحقيق توفير كبير في استهلاك الطاقة.

وأكد، كريشنا سانكاران، المدير الإقليمي للصيانة والحلول في دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا، على التزام الشركة بتلبية احتياجات العملاء، وقال: في تعاملاتنا اليومية مع المستخدمين النهائيين، نلحظ أن مخاوفهم الأساسية تتركز باستمرار حول خفض تكاليف الطاقة وتحسين موثوقية المعدات وضمان جودة الصيانة. ونحن في «دايكن» نفهم هذه الاحتياجات بعمق ونبتكر الحلول الفعالة من حيث استهلاك الطاقة والاستدامة.

وأضاف كريشنا: إطلاق النظام يتماشى مع رؤية «دايكن» لمستقبل أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الطاقة، ويمهد الطريق لمزيد من التقدم في صناعة التكييف والتدفئة والتهوية.