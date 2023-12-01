COP28.. «ألتيرّا» أكبر صندوق استثماري لتحفيز العمل المناخي العالمي

المصدر: وام

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شهدت فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الأطراف COP28 إطلاق صندوق "ألتيرّا" أكبر صندوق استثماري لتحفيز العمل المناخي العالمي برأس مال أساسي أولي قدره 110 مليارات درهم "30 مليار دولار" والذي يشكل إنجازا عالميا جديدا في دفع الجهود من أجل تعزيز العمل المناخي.

ويستهدف صندوق "ألتيرّا" تحفيز الأسواق الخاصة لإطلاق استثمارات مناخية مع التركيز على إحداث تغيير جذري في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

ويقوم صندوق ألتيرّا الاستثماري على هيكل مبتكر يستهدف تنشيط الأفكار المبتكَرة وإيجاد الحلول المطلوبة لجمع وتحفيز رأس المال بصورة عاجلة تسهم في تنشيط جميع مكونات منظومة الاقتصاد المناخي.

ويستهدف الصندوق جمع وتحفيز نحو 920 مليار درهم "250 مليار دولار" من الاستثمارات بحلول عام 2030 لبناء اقتصاد مناخي عالمي جديد.

وخصص صندوق ألتيرّا البالغ رأس ماله الأساسي الأولي 110 مليارات درهم" 92 مليار درهم "25 مليار دولار" للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية فيما خصص الصندوق 18 مليارات درهم "5 مليارات دولار" للأسواق الناشئة ومن بينها البلدان الأقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية

وستعمل شركة ألتيرّا أكسيليريشن التي تبلغ قيمتها 92 مليار درهم على توجيه رأس المال المؤسسي على نطاق واسع لدعم الاستثمارات المناخية القادرة على تسريع التحول نحو اقتصاد مرن ومحايد مناخياً.

ستُخصص شركة ألتيرّا ترانسفورميشن، راس المال، والبالغة قيمته أكثر من 18 مليار درهم لتخفيف المخاطر وتحفيز تدفقات الاستثمار إلى دول الجنوب العالمي لمواجهة التحديات التي تحد من فرص الاستثمار المناخي وتعوق حصول هذه الدول على رأس المال بتكلفة مناسبة، بالإضافة إلى تهيئة الفرص للاستفادة من التمويل الميسَّر لزيادة جذب الاستثمار المناخي إلى البلدان الأقل نمواً والدول الجُزرية الصغيرة النامية.

ويرتكز الصندوق إلى 4 ركائز أساسية للعمل تتمثل في " تحقيق انتقال منظّم ومسؤول ومنطقي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة إضافة إلى الحد من الانبعاثات الصناعية إضافة إلى تشجيع ودعم المعيشة المستدامة إضافة إلى تطوير ونشر تكنولوجيا المناخ".

وتشمل فئات الأصول: "البنية التحتية والأسهم الخاصة وأسهم النمو والدين الخاص ورأس المال الاستثماري" فيما تضم استراتيجية التمويل "ألتيرّا أكسليريشن": "التمويل والاستثمارات المباشرة والمشتركة" و"ألتيرّا ترانسفورميشن":" التركيز على التمويل".

وتؤسس شركة "لونيت" لإدارة الاستثمارات البديلة صندوق ألتيرّا الاستثماري وهي شركة تدير استثمارات عالمية وأصولاً تزيد قيمتها على 50 مليار دولار وتركز على الأسواق الخاصة.

وتضم لونيت 150 موظفاً من نخبة الخبراء في القطاع، منهم 80 متخصصاً في مجال الاستثمار، وتعتزم لونيت الاستثمار من خلال التمويل والاستثمارات المباشرة والمشتركة عبر الاستثمار من خلال فئات الأصول الرئيسية "مجموعة الأدوات المالية التي لها خصائص مالية متشابهة وتتصرف بشكل مشابه في السوق" وفي مختلف أنحاء العالم.