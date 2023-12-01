مجموعة الفطيم تعقد شراكات مميزة لمستقبل أكثر استدامة

المصدر: البيان

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تحرص مجموعة الفطيم للسيارات دائماً على اختيار شركائها بعناية، شركاء يتقاسمون الأهداف الأساسية نفسها مثل مستقبل أكثر استدامة، والعمل على تقليل الانبعاثات السيّئة قدر المستطاع. فمن هم هؤلاء الشركاء؟ وكيف تساهم هذه التعاونات في التماشي مع مبادرة الحياد المناخي لدولة الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2050؟ التفاصيل كاملة في ما يلي.

مجموعة الفطيم للسيارات وشركة بولستار

في تعاونٍ مميّز، كشفت مجموعة الفطيم للسيارات عن توقيع اتفاقية رسمية مع بولستار، العلامة السويدية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، لتقديم منتجات بولستار في الإمارات، وبالتالي إثراء تجربة النقل الإلكتروني في الدولة وتقديم ما هو أفضل للعملاء.

وكان قد تمّ تعيين شركة الفطيم للمشروعات التجارية وكيلاً رسمياً لشركة بولستار في دولة الإمارات العربية المتحدة في الربع الأول من عام 2022. وترتكز مجموعة الفطيم للسيارات على رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للتنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية للتنقل الذكي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسوف تستمر في كونها قوة رائدة في جعل التنقل مستداماً لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 وفقاً للأهداف الأساسية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتنسجم خطط بولستار مع الأهداف الاستراتيجية هذه، فبولستار عازمة على تحسين المجتمع الذي نعيش فيه، باستخدام التصميم والتكنولوجيا لتسريع التغيير إلى التنقل الكهربائي المستدام.

وسيارة "بولستار 2"، والمتوفرة حالياً في السوق، هي أوّل سيّارة "فاستباك" عالية الأداء كهربائية بالكامل يتمّ إنتاجها بكميات تجارية. وهي تعتبر معياراً جديداً يُحتذى به في مجال السيارات الكهربائية منذ عام 2020 إذ تراعي بمختلف إصداراتها مفهوم الاستدامة بشكلٍ كامل.

ومن المتوقّع إطلاق سيارة "بولستار 3" في عام 2024 وهي أوّل سيّارة رياضية كهربائية متعدّدة الاستخدام والتي تعمل بنظام دفع رباعي وبمحرّك كهربائي بالكامل، في حين من المنتظر إطلاق "بولستار 6" في عام 2026 وهي عبارة عن سيّارة رودستر كهربائية فائقة الأداء.

مجموعة الفطيم للسيارات وسيارات فولفو

تتلاقى أهداف مجموعة الفطيم للسيارات مع أهداف سيارات فولفو ممّا دفع بالاثنين نحو شراكة استثنائية. ففي الواقع، وباعتبارها شركة رائدة في مجال الاستدامة، تلتزم شركة فولفو للسيارات بخفض الانبعاثات الضارة لكل مركبة بنسبة 40% بحلول عام 2025 وإنتاج السيارات الكهربائية بالكامل فقط بحلول عام 2030. وقد بدأت هذه المبادرة فعلياً مع إطلاق طراز C40 التي وزعتها مجموعة الفطيم كونها الموزّع الحصري لفولفو في الإمارات. ومن المتوقع أيضاً السير على الخطى نفسها مع الطرازين المقبلين EX90 وEX30. وتسعى الشركة إلى تحقيق الحياد المناخي أيضاً بحلول عام 2040 تماشياً مع اتفاقية باريس العالمية للمناخ لعام 2015، والتي تهدف إلى منع درجة الحرارة العالمية من تجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات عصر ما قبل الصناعة.

مجموعة الفطيم للسيارات وشركة BYD

في دائرة الجهود نفسها، وحرصاً من مجموعة الفطيم للسيارات في موضوع انتقاء شركائها المناسبين، أطلقت هذه المجموعة أيضاً تعاوناً مع شركة BYD، الشركة الرائدة عالمياً في تصنيع المركبات ذات الطاقة الجديدة (NEVs) في العالم، فأسفرت هذه الشراكة عن إطلاق سيارة BYD ATTO 3، سيارة كهربائية تتمتع بصفات عالية الجودة وتتوفر في الإمارات العربية المتحدة.

وتتميّز BYD بالكثير من النجاحات والإنجازات، مثل بيعها عدداً استثنائياً يبلغ 1.86 مليون سيارة جديدة في جميع أنحاء العالم في عام 2022 وحده، وأكثر من 4.8 مليون سيارة جديدة اعتباراً من يوليو 2023. إلى ذلك، تعتبر BYD الشركة الوحيدة التي تنتج السلسلة الصناعية الكاملة للسيارات الكهربائية، بما في ذلك البطاريات والمحركات الكهربائية وأجهزة التحكم الإلكترونية وأشباه المواصلات. وجاءت الشراكة بين BYD ومجموعة الفطيم لتؤكّد على المبادئ المشتركة بين الاثنين، ولتحقّق نجاحات غير مسبوقة في عالم النقل الكهربائي، والحياد المناخي، وتأمين حلول متكاملة. وتقّدم هذه الشراكة باقة واسعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك أحدث السيارات الكهربائية، وحلول الشحن، وحزم التمويل، وخدمة ما بعد البيع.

وقد ساهمت BYD باتخاذ خطوات هامة للحد من انبعاثات الكربون، بما في ذلك الاستثمار في تقنيات جديدة لتوفير الطاقة وحماية البيئة، وسياراتها اقتصادية وذات أسعار معقولة ما يسهّل على الجميع عملية امتلاك سيارة كهربائية صديقة للبيئة. ولأنّ BYD لاقت نجاحاً كبيراً في مجال السيارات الكهربائية، وعدد الحجوزات المسبقة إلى ارتفاع، من المتوقع أن تفتتح هذه الشركة صالات عرض جديدة.

مجموعة الفطيم للسيارات و Charge2MOOV

تعتبر محطات Charge2MOOV جزءاً من شركة الفطيم للنقل الكهربائي والتي توفّر للزبائن حلول شحن متكاملة لجميع أنواع المركبات الكهربائية. وهذه الشراكة إلى ازدهار كبير إذ من المتوقّع أن تصل شاحنات Charge2MOOV إلى 3000 شاحن في عام 2030.

وفي هذا الإطار، وفي ظلّ شراكتها مع سيمنز وفيستل، ستستطيع Charge2MOOV تقديم مجموعة واسعة من حلول الشحن للعملاء بأسعار متنوعة ومناسبة للجميع. وبفضل إمكانات الشحن السريعة والفعالة، تتيح Charge2MOOV لأصحاب المركبات الكهربائية إمكانية شحنها بسلاسة إلى جانب الاستمتاع بكفالة لمدة 5 سنوات. وتقدم Charge2MOOV أجهزة شحن منزلية ذكية موثوقة، مع أداء شحن عالٍ يصل إلى 22 كيلوواط، قابلة للتعديل حسب المتطلبات الفردية، ويتم تركيب جميع أجهزة الشحن Charge2MOOV وفقاً لأعلى المعايير من قبل شركة الفطيم الهندسية.

مجموعة الفطيم للسيارات وشركة ريفر

في إطار سعيها الدائم لدعم قطاع النقل المستدام، أعلنت مجموعة الفطيم للسيارات عن قيادة الجولة الاستثمارية لشركة ريفر الهندية للدراجات النارية الكهربائية بقيمة 15 مليون دولار. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز شبكات التصنيع والتوزيع التابعة لشركة ريفر، ودعم رؤيتها المميزة لتحقيق نجاح كبير على مستوى الهند والعالم. ففي الواقع، تطوّر شركة ريفر منتجات فريدة تجمع ما بين العملية والتصميم المميز، الأمر المشترك والمتقاسم بينها وبين مجموعة الفطيم للسيارات، التي توفّر دائماً منتجات وخدمات عالية الجودة. وجاءت هذه الشراكة بين الفطيم وشركة ريفر لتعزز أيضاً المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات في تحقيق الحياد المناخي.

مجموعة الفطيم للسيارات ومجموعة فولفو

تنشط مجموعة فولفو في 190 سوقاً، وهي قوة رائدة في التحول نحو كهربة قطاعات النقل والتنقل والمعدات، وذلك للتقليل من الانبعاث الكربوني. وتلتزم مجموعة فولفو ببناء مشهد مستدام بالكامل للنقل والبنى التحتية، فبالنسبة لها إن مفهوم الاستدامة يعني الأمان بنسبة 100%، والخلو من المواد الأحفورية بنسبة 100%، والإنتاجية بنسبة 100%. وتقدم هذه المجموعة حلولاً كهربائية بالكامل تقلّل من الانبعاثات الضارة إذ تضع الحياد المناخي كهدف رئيسي لأعمالها.

وهذه الشركة رائدة في مجال معدات البناء الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج، وهي تجري حالياً تجارب للحلول الكهربائية عالية الأداء مثل الحفار الكهربائي المدمج ECR25، والحفار الكهربائي EC230، والجرافة ذات العجلات L120H للتحويل الكهربائي. إلى ذلك، قدمت مجموعة فولفو أيضاً أول شاحنات كهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، فولفو FH Electric وفولفو FM Electric، خلال الربع الثاني من عام 2023. وتهدف هذه المجموعة أيضاً لتقديم شاحنة خالية من الانبعاثات بحلول عام 2040، بما يتماشى مع مبادرة الحياد المناخي لدولة الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2050، وأيضاً الرؤيا الواضحة لمجموعة الفطيم ككلّ، وتحديداً شركة الفطيم للمشروعات التجارية، الممثل الرسمي لعلامة فولفو في الإمارات.

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