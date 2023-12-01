رئيسة الوفد الكويتي: نشارك العالم وضع حلول مبتكرة لتحدي المناخ

المصدر: دبي- وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت المهندسة سميرة محمد الكندري، المديرة العامة للهيئة العامة للبيئة في الكويت، ورئيسة الوفد التفاوضي لدولة الكويت في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، على تفعيل دور الدولة في الحد من الانبعاثات الكربونية والاعتماد على الاقتصاد الدائري من خلال استراتيجية تخفيض الكربون 2050.

والتي سيتم تسليمها إلى اتفاقية المناخ منتصف ديسمبر الجاري، لافتة إلى اتجاه بلادها إلى توسيع استخدام الغاز بدلاً من الوقود الأحفوري.

فريق

وقالت المهندسة الكندري في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن فريقاً تفاوضياً كويتياً يضم 45 شخصاً يشارك دول العالم، في التوصل إلى حلول مبتكرة لتحديات المناخ، خلال قمة المناخ «COP28» التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة في «إكسبو دبي».

حرص

وأكدت الحرص على التوافق في الرؤى والتعاون بين دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، ودعم بلادها للمبادرة الخضراء التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، لافتة إلى الجهود الكويتية في دعم المبادرات والمشاريع من أجل خفض الانبعاثات الحرارية خاصة في مجال الطاقة المتجددة.

سعادة

وأعربت الكندري، عن سعادتها باستضافة الإمارات كدولة خليجية لقمة المناخ «COP28»، والتي تعتبر أهم اجتماع عالمي في الوقت الحاضر، مشددة على أن دولة الكويت ملتزمة ببنود الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ وتمضي قدماً في هذا الاتجاه.