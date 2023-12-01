محمد بن زايد وتشارلز الثالث يشهدان انطلاق منتدى الأعمال الخيرية والمناخ

المصدر: دبي - وام

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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، انطلاق «منتدى الأعمال الخيرية والمناخ»، الذي يعقد ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في مدينة إكسبو دبي.

مشاركة

ويشارك في المنتدى أكثر من ألف من قادة الأعمال التجارية والعمل الخيري من حوالي 80 دولة، إلى جانب صنّاع السياسات، لضمان مشاركتهم وتعاونهم في إيجاد حلول ملموسة وفاعلة تحقق نتائج حاسمة، فيما يستضيف المنتدى رئاسة «COP28» ومبادرة الأسواق المستدامة.

فرصة

ويهدف المنتدى إلى إتاحة الفرصة أمام الأطراف كافة والقطاعات للعمل معاً والإسهام في الجهود الجماعية الهادفة إلى تحقيق الطموحات المناخية العالمية، والتنمية المستدامة بجانب ربط الشركات والمؤسسات التجارية والخيرية مع خطة عمل «COP28» للإسهام في تطوير آليات التمويل المناخي، وتحسين سبل العيش مع ضمان احتواء الجميع إلى جانب تعزيز قدرة القطاع الخاص ومؤسسات العمل الخيري والإنساني على التوصل إلى نتائج وحلول جذرية وفعالة خلال «COP28».