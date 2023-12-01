ملوك ورؤساء الدول يتوافدون إلى الإمارات لحضور «COP28»

المصدر: دبي - البيان

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استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي،.

وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، كلاً على حدة، ملوك ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة، الذين توافدوا إلى الدولة لحضور «COP28».

حيث استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي وصل إلى البلاد، أمس، لحضور مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. كما استقبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، كلاً على حدة، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ولويس ايناسيو لولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية.

استقبال

واستقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، الذي وصل إلى أبوظبي على رأس وفد مملكة البحرين، كما كان في استقباله الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير دولة الإمارات لدى مملكة البحرين، وعدد من كبار المسؤولين.

واستقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، الذي وصل إلى البلاد في زيارة عمل، يترأس خلالها وفد الأردن المشارك في أعمال «COP28»، كما كان في استقبال ملك الأردن الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، سفير دولة الإمارات لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وعدد من كبار المسؤولين.

لقاء

واستقبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند لدى وصوله إلى البلاد، لحضور مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28».

كما وصل إلى البلاد، أمس، بولا أحمد تينوبو رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، ونجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية، وكان في استقبال ميقاتي في مطار آل مكتوم الدولي معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة.

منصور بن زايد في مقدمة مستقبلي الرئيس التركي

خالد بن محمد بن زايد يستقبل السيسي ولولا دا سيلفا

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سيف بن زايد يستقبل ناريندرا مودي