اليابان تستعرض حلولاً مستدامة لمجموعة من التحديات المناخية

المصدر: دبي - وام

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استعرض جناح اليابان في مؤتمر الأطراف الإطارية للأمم المتحدة «كوب 28» حلولاً مستدامة لمجموعة من التحديات المناخية، ضمن مشاركته في المؤتمر، والتي تمحورت حول قطاع النقل والطاقة، وإعادة التدوير.

وقال ميشيهيرو كيشيموتو مدير استراتيجية البيئة بقسم أعمال البيئة العالمية في شركة هيتاشي اليابانية، والتي تشارك في الجناح: نسعى من خلال ابتكارنا إلى تطبيق حلول في قطاع النقل باستخدام تقنية شحن حافلات النقل الجماعي في المدن باليابان بدون استخدام الطاقة التقليدية.

والتي تتميز بسرعة الشحن، والتي لا تتجاوز الدقيقتين. وأشار اكيهيكو ناكانو الرئيس والمدير التنفيذي لشركة اس بي للطاقة في اليابان إلى تطوير آلية تخفيض استهلاك الطاقة، عبر تطبيق ذكي، يستخدمه 3 ملايين مستخدم، والذي يهدف إلى رصد نسبة استهلاك الطاقة بشكل متواصل، ومشاركتهم في تحدي استهلاك الطاقة، والذي يحفز المشاركين، للحصول على جوائز قيمة، تسهم في تعزيز السلوك الإيجابي، لمواجهة هدر الطاقة والحفاظ عليها.

وأوضح ماساتوشي فوروكاوا مدير البرامج بفريق عمل الاقتصاد الدائري والكيمياء الخضراء في شركة جي جي سي اليابانية، والذي يشارك في الجناح، أن دور ابتكار أفكار مستدامة من أهم المقومات في عمليات إعادة التدوير.