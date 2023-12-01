هزاع بن زايد: الإمارات تحتضن العالم لنماء وازدهار البشرية

المصدر: دبي - البيان

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بارك سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، انطلاق مؤتمر «COP28»، مؤكداً أن دولة الإمارات تحتضن العالم برمته لتقود الجهود الرامية إلى إنقاذ الكوكب ووضع المبادرات لنماء وازدهار البشرية».

وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»: «أجمل التبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة انطلاق مؤتمر الأطراف حول المناخ COP28 بمشاركة 198 دولة. الإمارات اليوم تحتضن العالم برمته لتقود الجهود الرامية إلى إنقاذ الكوكب ووضع المبادرات والسياسات المشتركة التي ستعود بالنماء والازدهار على البشرية جمعاء».