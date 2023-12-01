رئيس جمهورية بالاو: الإمارات رائدة في التحول إلى الطاقة المتجددة

المصدر: دبي - وام

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أكد سورانجل ويبس جونيور، رئيس جمهورية بالاو، أن الإمارات دولة رائدة في التحول إلى الطاقة المتجددة، وخصوصاً في مجال الطاقة الشمسية، وأن تجربتها تعزز الآمال بإمكانية تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية، وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»: إن مؤتمر «COP28»، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة «إكسبو دبي»، يحظى بإقبال كبير من الدول المشاركة، ويمثل تجمعاً واسعاً للمهتمين في الشأن المناخي، ويعكس حرص المشاركين على دفع عجلة التغيير، للحفاظ على الكوكب عبر خطوات جادة، متوقعاً أن يكون هذا المؤتمر الأكبر على مستوى مؤتمرات «COP».

التزام

وأضاف: «نتطلع بعد اتفاقية باريس واليوم في «COP28» إلى مبدأ الالتزام وتوحيد الجهود لمواجهة التغيير المناخي، وهناك الكثير من الأمثلة على ذلك، من بينها التحول نحو السيارات الكهربائية وتكثيف استخدام الطاقة الشمسية، وأي حلول أخرى يمكننا تبنيها لحماية الكوكب».

وأعرب عن إعجابه بمستوى تنظيم الحدث، وعن تطلعه إلى تعزيز فرص التعاون بين دولة الإمارات وبالاو في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، مؤكداً اهتمام بلاده بهذا المجال.