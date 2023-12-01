100 مليون دولار مساهمة من الإمارات في صندوق عالمي للمناخ

المصدر: دبي- البيان ووام

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أعلنت دولة الإمارات مساهمتها بمبلغ 100 مليون دولار في صندوق عالمي للمناخ، وأقرت الدول المشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» رسمياً اتفاقاً بشأنه، تزامناً مع انطلاق أعمال المؤتمر، أمس، في مدينة «إكسبو دبي».

وهنأ سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، كافة الأطراف على إطلاق هذا الصندوق المهم لتقديم استجابة فعّالة لتداعيات تغير المناخ.

وقال سموه: «يسرنا أن نعلن مساهمة دولة الإمارات بمبلغ 100 مليون دولار في الصندوق»، داعياً كافة الدول القادرة إلى المساهمة في هذه الجهود وتكريس روح التكاتف بين البشر».

وتعهدت ألمانيا بـ 100 مليون دولار لدعم الصندوق، والمملكة المتحدة بنحو 50 مليون دولار للصندوق، و25 مليون دولار أخرى لترتيبات تمويله، وأسهمت اليابان بـ 10 ملايين دولار، بالإضافة إلى 17.5 مليوناً من الولايات المتحدة.

خطوات رائدة

وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أن الرؤية الاستشرافية للقيادة في دولة الإمارات أسهمت في اتخاذ خطوات رائدة وسباقة لتعزيز العمل المناخي العالمي عبر كافة مجالاته وموضوعاته، خاصة معالجة الخسائر والأضرار، لتوفير الدعم للدول والمجتمعات الأشد احتياجاً إليه، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للأجيال الحالية والقادمة في كل مكان، مع حماية البشرية وكوكب الأرض.

جاء ذلك بمناسبة إعلان معاليه عن التوصل إلى اتفاق رائد لتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار، للمساهمة في تلبية احتياجات الدول النامية المعرضة لتداعيات تغير المناخ، مشيداً بالجهود المكثفة للعديد من الأفراد على مدار سنوات، والتي أدت إلى تحقيق التقدم المنشود بشأن الصندوق في دبي، لافتاً إلى أن توافق العالم على تفعيل الصندوق بعد عام واحد من اتفاق الأطراف على إنشائه في شرم الشيخ هو تقدم غير مسبوق.

توصيات

وتم الاتفاق على إنشاء الصندوق خلال COP27، الذي عُقد في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وبدأ تفعيله، أمس، بناء على الاتفاق، الذي توصلت إليه الأطراف بعد خمسة اجتماعات، عقدتها اللجنة الانتقالية المعنية بالخسائر والأضرار.

وكان الاجتماع الخامس، الذي شهد التوصل إلى التوصيات اللازمة لتفعيل الصندوق وترتيبات تمويله، عُقد في وقت سابق من الشهر الجاري في أبوظبي بناء على اقتراح من رئاسة COP28 لكسر الجمود، الذي ساد حتى الاجتماع الرابع.

وقدم الاجتماع الخامس توصيات لتفعيل الصندوق بما يتضمن توفير الدعم الأساسي والمنح اللازمة للدول الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ، ونقلت رئاسة COP28 هذه التوصيات إلى الحكومات الوطنية قبل انطلاق المؤتمر تمهيداً للقرار الحاسم، الذي تم التوصل إليه اليوم.

إشادة عالمية

وأشاد مسؤولون حكوميون ودوليون بالقرار التاريخي، الذي اتخذه «COP28» في دبي، أمس، لتفعيل إنشاء صندوق عالمي يختص بالمناخ، فقد تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا بتقديم 100 مليون دولار أمريكي لكل منهما، والمملكة المتحدة بـ 40 مليون جنيه استرليني للصندوق، و20 مليوناً أخرى لأغراض متصلة بتمويله، واليابان بـ 10 ملايين دولار، والولايات المتحدة بـ 17.5 مليون دولار للخسائر والأضرار، وهي خطوة مهمة في توفير الدعم للمجتمعات الضعيفة، وبناء القدرة على الصمود للأشخاص، الذين يعانون من الآثار المدمرة لتغير المناخ.