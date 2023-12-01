رئيس الدولة يبحث التعاون مع عدد من رؤساء الوفود المشاركين في «كوب 28»

المصدر: دبي - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من رؤساء الوفود المشاركين في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» في مقر المؤتمر، بمدينة إكسبو دبي.

وبحث سموه مع كل من: السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا، وإلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، وإسحاق هرتسوغ رئيس دولة إسرائيل العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودولهم، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك إقليمياً ودولياً.

كما استعرضت اللقاءات القضايا والفعاليات والمبادرات المطروحة خلال مؤتمر «كوب 28»، وأهمية المؤتمر في بناء موقف دولي جماعي فاعل لمواجهة خطر التغير المناخي وتداعياته، وما يوفره من فرصة كبيرة للعالم، لتعديل مسار العمل المناخي الدولي لمصلحة البشرية.

حضر اللقاءات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان.

ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي محمد حماد الشامسي أمين عام المجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار.

كما التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس- كلاً على حدة - سانتياغو بينيا رئيس جمهورية باراغواي، والدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ودينغ شيو شيانغ الممثل الخاص لرئيس جمهورية الصين الشعبية، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب28».

وبحث سموه والضيوف العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودولهم الصديقة، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. كما تطرقت اللقاءات إلى مؤتمر الأطراف «كوب28» وأهمية التعاون والعمل الجماعي بين مختلف الأطراف المشاركة للخروج بنتائج نوعية تعطي دفعة قوية لمسار العمل المناخي، بما يصب في مصلحة الجميع في العالم.

حضر اللقاءات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

ومعالي يوسف العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والوفود المرافقة لضيوف الدولة، التي تضم وزراء وكبار المسؤولين. وقام صاحب السمو رئيس الدولة، والدكتور آبي أحمد بزيارة إلى جناح إثيوبيا المشارك في مؤتمر «كوب28»، والذي يعرض تجاربها فيما يتعلق بتنفيذ مبادرة الإرث الأخضر وتطوير الطاقة المتجددة، وغيرها من مبادرات الاستدامة.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» فور غناسينغبي، رئيس جمهورية توغو الذي يزور الدولة للمشاركة في المؤتمر. واستعرض سموه ورئيس توغو العلاقات القائمة بين البلدين وفرص توسيع آفاقها خاصة في المجالات الإستراتيجية التي تدعم الطموحات التنموية لكلا البلدين كما تناول اللقاء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.