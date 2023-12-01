محمد بن زايد ومحمد بن راشد: جهود ملك بريطانيا تعزز مواجهة التغيرات المناخية

المصدر: دبي - البيان ووام

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ثمن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جهود الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، في دعم قضايا المناخ والبيئة، مشيرين إلى أنها تعزز مواجهة التغيرات المناخية.

والتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، على هامش أعمال مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، الذي بدأ أمس في دولة الإمارات.

ورحب سموه خلال اللقاء، الذي جرى في مدينة إكسبو دبي، بزيارة الملك تشارلز الثالث إلى دولة الإمارات ومشاركته في أعمال «COP28»، مثمناً الجهود التي يبذلها في دعم قضايا المناخ والبيئة وتكثيف الجهود لتعزيز العمل المناخي في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات الاستدامة وحماية البيئة ودعم العمل المناخي.

وتطرق اللقاء إلى أهمية «COP28» في الخروج بحلول تسهم في نقلة نوعية في العمل الجماعي الدولي وإيجاد حلول فاعلة لمواجهة التغير المناخي بما يصب في مصلحة جميع دول العالم.

كما التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي تستضيفه دولة الإمارات حتى الثاني عشر من شهر ديسمبر 2023، في مدينة إكسبو دبي.

وأعرب سموه خلال اللقاء عن بالغ ترحيبه بزيارة الملك تشارلز الثالث إلى الإمارات ومشاركته في أعمال مؤتمر الأطراف الذي بدأت أعماله، أمس، ويشارك فيه 198 من رؤساء الدول والحكومات، حيث أكد سموه تقديره لإسهاماته في مجال معالجة تأثيرات التغيرات المناخية.

حيث تطرق النقاش إلى سبل تعزيز التعاون في دفع الجهود الدولية الرامية للحد من الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي وتشجيع الممارسات التي توازن بين متطلبات التنمية العالمية الحالية، وتخدم في بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

ويلقي الملك تشارلز الثالث الكلمة الافتتاحية في القمة العالمية للعمل المناخي التي تعقد اليوم ضمن برنامج أعمال الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف «COP28».