وسائل إعلام عالمية : استضافة الإمارات «كوب 28» بشرة خير و«صندوق الأضرار» اختراق مبكر

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أبرزت وسائل إعلام عالمية استضافة الإمارات فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، وخاصة الحضور الكبير الذي شهده المؤتمر والذي تجاوز نصف مليون مشارك إضافة إلى 180 دولة.

وذكرت وكالة «رويترز» للأنباء أن الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ حققت انتصاراً مبكراً أمس، بموافقة الوفود على إنشاء صندوق جديد لمساعدة الدول الفقيرة في التعامل مع الكوارث المناخية المكلفة. وأضافت أن الوفود فتحت الباب أمام الحكومات لإعلان تقديم إسهامات جديدة، وذلك خلال إنشاء الصندوق في اليوم الأول من مؤتمر «كوب 28» الذي سيستمر أسبوعين.

وأكدت الوكالة أن الانفراج المبكر في إنشاء صندوق الأضرار، الذي طالبت به الدول الفقيرة لسنوات، يسهم في تمهيد الطريق أمام تسويات أخرى سيجري التوصل إليها خلال القمة التي تستمر أسبوعين.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء الألمانية إنه مع بدء مؤتمر الأطراف «كوب 28»، لاحت في الأفق آمال أن تعلن الصين والهند، وهما من بين أكبر الدول المسببة لانبعاثات الغازات الدفيئة وأيضاً موطن أكبر التكتلات السكانية، عن خطط عمل مناخية أكثر طموحاً، وهو ما ينبئ بنجاح مبكر للمؤتمر.

ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية الهندي فيناي كواترا قوله إن بلاده تتوقع الاتفاق على خريطة طريق واضحة بشأن تمويل المناخ في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ. وأضاف: «نتوقع أن يتم الاتفاق على خريطة طريق واضحة في «كوب 28» بشأن تمويل المناخ لأهميته في تحقيق الهدف الكمي الجماعي الجديد».

أما وكالة الأنباء الفرنسية، فقد قالت إن موقع معرض «إكسبو 2020 دبي» الدولي، تحول إلى قلب نابض بدبلوماسية المناخ، إذ تأمل الإمارات وكذلك الأمم المتحدة في عقد مؤتمر تاريخي ينتهي إلى حصر الاحترار المناخي بأقل من درجتين مئويتين مقارنة بمستويات الحرارة في فترة ما قبل الثورة الصناعية. (دبي - أحمد صديق)