«تاكسي دبي» تكمل استعداداتها لتوفير أفضل خدمات التنقل للوفود والزوار

المصدر: دبي - وام

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أعلنت شركة تاكسي دبي أنها استكملت استعداداتها للمشاركة في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي «كوب 28»، التي انطلقت أمس في مدينة إكسبو دبي، وذلك من خلال تقديم الشركة خدمات التنقل الآمنة والموثوقة والذكية لضمان أفضل تجربة للوفود والمشاركين والزوار.

وأكدت الشركة حرصها على توفير منظومة متكاملة من الأنظمة التقنية الحديثة في أسطولها من المركبات الفاخرة (الليموزين) والمركبات الكهربائية والهجينة والحافلات، وفقاً لأفضل معايير الجودة والسلامة المتبعة محلياً وعالمياً.

وأكد منصور رحمة الفلاسي الرئيس التنفيذي لشركة «تاكسي دبي»، أن استعدادات الشركة للمشاركة بأسطولها من السيارات الفاخرة والمركبات الكهربائية والحافلات تليق بالمؤتمر العالمي «كوب 28» وزواره من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن استضافة الإمارات لهذا الحدث الذي يمثل أكبر مؤتمر دولي تستضيفه الدولة، يعد مصدر فخر واعتزاز لكل المواطنين والمقيمين، ومحطة تاريخية، ترسخ دور الإمارات في بناء مستقبل أفضل للبشرية وكوكب الأرض.