دبي تنضم إلى مبادرة «مطارات الغد»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مطارات دبي، الجهة المشغلة لمطار دبي الدولي، الأكبر في العالم من حيث الحركة الدولية، عن انضمامها رسمياً إلى «مطارات الغد»، المبادرة التي أطلقت بالتعاون بين المنتدى الاقتصادي العالمي، ومجلس المطارات الدولي، بهدف دعم الجهود المبذولة في صناعة الطيران لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، مع التركيز على المجالات الحيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والتمويل.

وقال سفين ديكرز، مدير التخطيط الاستراتيجي في مطارات دبي: إن انضمامنا للمنتدى الاقتصادي العالمي يأتي من منطلق إدراكنا لأهمية مثل هذه الشراكات في مواجهة تحديات الاستدامة البيئية، إذ يتطلب ذلك توحيد جهود جميع المطارات في سباقنا مع الزمن، بهدف تمهيد الطريق نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات الضارة في صناعة الطيران.

وتزامناً مع انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في الإمارات استضافت مطارات دبي وفداً من كبار ممثلي «مطارات الغد» في اجتماع، تم خلاله مناقشة ثلاثة مشاريع تجريبية، سيتم تطويرها من قبل المبادرة.

واصطحب إدوارد سلاتر، نائب الرئيس الأول للاستراتيجية والتخطيط في مطارات دبي، الوفد في جولة على عدد من المرافق الرئيسية في مطار دبي الدولي، بما في ذلك نظام مناولة الأمتعة البالغ طوله 140 كيلو متراً، ونظام الطاقة الشمسية في المبنى رقم 2، وهو الأكبر من نوعه في مطارات الشرق الأوسط.

وتتماشى هذه المبادرة مع التزام مطارات دبي بتعزيز الممارسات المستدامة في قطاع الطيران، من خلال عقد الشراكات الاستراتيجية.

حيث أطلقت خلال السنوات القليلة الماضية العديد من المبادرات المستدامة، بما في ذلك تركيب نظام طاقة شمسية مبتكر، يضم 15 ألف لوح، ومعالجة وإعادة استخدام 60% من النفايات في مطار دبي الدولي، وتحويل 100% من نفايات زيت الطهي إلى وقود حيوي، والجهود المستمرة لزيادة مركبات العمليات الأرضية الكهربائية، إضافة إلى تعزيز كفاءة الطاقة، من خلال استبدال المصابيح التقليدية بالمصابيح الموفرة للطاقة.

وتتبنى مبادرة «مطارات الغد» نهجاً شمولياً، يتضمن مجالات متعددة، بدءاً من الدفع بالهيدروجين والبطاريات الكهربائية، وصولاً إلى توسيع استخدام الوقود الحيوي والوقود السائل المستدام، واستكشاف الابتكارات في مجال التنقل الجوي الحضري والمتقدم، وتهدف المبادرة إلى إعادة تشكيل مستقبل الطيران بشكل مستدام، من خلال عدد من الأهداف الطموحة مثل تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول 2050، وتوسيع نطاق ما لا يقل عن 300 مصنع لإنتاج وقود الطائرات المستدام بحلول 2030.