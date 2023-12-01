«إينوك» تحصل على شهادة «بيان التحقق والمطابقة» لالتزامها بالحياد المناخي

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصلت مجموعة اينوك على شهادة «بيان التحقق والمطابقة» (IWA 42:2022)، تقديراً لجهود المجموعة الرامية إلى الحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري وصولاً لتحقيق الحياد المناخي.

وخضعت المجموعة لتدقيق تضمن تقييم المواءمة والجاهزية للوصول إلى «الحياد المناخي»، على النحو المبين في إرشادات اتفاقية (IWA 42:2022). وأكدت الجهات الاستشارية أن حوكمة اينوك تتوافق تماماً مع مبادئ ومحتوى المبادئ التوجيهية والإرشادية الخاصة بـ«بالحياد المناخي»، وتقديراً للنتائج التي أسفر عنها التدقيق، حصلت اينوك على شهادة «بيان التحقق والمطابقة».

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: تفتخر مجموعة اينوك بحصولها على الشهادة بما يعكس الخطوات المبذولة من قبل المجموعة لدعم التزام دولة الإمارات بتعزيز حماية البيئة والحفاظ عليها وجهودها لإنشاء مجتمعات مزدهرة مثالية للعيش. وأضاف: إن هذا التقدير يعكس سعينا الدؤوب نحو التميز، ويؤكد انسجامنا مع الحملات العالمية الرامية للتصدي للتغير المناخي.